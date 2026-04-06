В СССР этот фильм изрезали, перемонтировали и все равно запретили: а в США он восхитил даже Леди Гагу и Мадонну

Далеко не все советские фильмы становились хитами сразу после выхода на экраны. Некоторые работы оставались загадкой для широкой публики, обретая признание лишь спустя годы. Именно такая судьба постигла картину Сергея Параджанова «Цвет граната», снятую в 1968 году.

Режиссёр был известен своим уникальным, поэтическим видением. В творчестве он не признавал привычных рамок, смело экспериментируя с формой и символами. Этот авторский подход и определил судьбу фильма.

Первый вариант фильма «Цвета граната»

Изначально проект носил имя своего главного героя — «Саят-Нова», в честь армянского поэта XVIII века. Параджанов задумал его как серию визуальных глав, каждая из которых раскрывала этап жизни поэта: детство, любовь, монашество, странствия и смерть.

Однако это был фильм, лишённый всего привычного. В нём почти не было связного сюжета, диалогов и даже движения камеры. История рассказывалась через статичные, тщательно выстроенные кадры, напоминавшие ожившие средневековые миниатюры и фрески.

Советские цензоры такой поэтический и метафоричный язык не приняли. Особенно их смутило, что столь нестандартная форма использовалась для рассказа о реальной исторической фигуре. В итоге картину подвергли жёсткой переработке.

Из неё убрали все прямые отсылки к Саят-Нове и разделение на главы, а название сменили на абстрактное «Цвет граната». Теперь она казалась историей о некоем условном поэте.

В этом изменённом виде фильм выпустили в ограниченный прокат только в Армении в 1969 году, и то всего на несколько дней. На остальной территории СССР, не говоря уже о мировых фестивалях, картина оказалась под запретом. Этот провал стал тяжёлым ударом и для самого Параджанова, и для студии «Арменфильм», которая из-за этого проекта оказалась в крупных долгах перед государством.

Монтаж фильма

Но история картины на этом не закончилась. Четыре года фильм пролежал в архиве, пока известный советский режиссёр Сергей Юткевич не добился права его переработать. Он искренне восхищался оригиналом и хотел, чтобы его всё же увидела вся страна, пусть и в адаптированном виде.

Юткевич внёс в ленту значительные изменения: убрал часть сцен, поменял последовательность эпизодов и добавил поясняющие титры на русском языке. В 1973 году эта версия вышла в общесоюзный прокат, правда, тоже ненадолго.

Спустя десятилетия, уже после смерти Параджанова, в заброшенном подвале студии случайно нашли рабочие материалы оригинальной версии «Саят-Новы». Возникла надежда на восстановление, но задача оказалась слишком сложной. Вместо этого в 2006 году выпустили документальный фильм «Воспоминания о «Саят-Нове», куда вошли утраченные ранее кадры.

Несмотря на все перипетии, работа Параджанова оказала колоссальное влияние на мировую культуру. Её визуальный язык вдохновлял многих художников, а отсылки к фильму можно найти, например, в клипах таких поп-икон, как Мадонна и Леди Гага.