В СССР эти фильмы с Дхармендрой любили миллионы, а теперь актера нет с нами: 3 самых знаковых ленты с участием звезды Болливуда

25 ноября 2025 15:42
Дхармендра

Актер был настоящей знаменитостью.

Легенда Болливуда Дхармендра ушёл из жизни в Мумбаи на 89-м году жизни. За шесть десятилетий карьеры он снялся в 300 фильмах, став для зрителей воплощением романтики и отваги.

Его называли «загадочным героем» целой эпохи — образы актёра объединили несколько поколений поклонников. В СССР его фильмы пользовались особой любовью. Предлагаем вспомнить три ключевые работы с участием актера, которые навсегда останутся в золотом фонде кино.

«Зита и Гита»

Судьба разлучила сестёр-близняшек Зиту и Гиту в детстве. Одна стала скромной Золушкой под гнётом тётки, другая — уличной танцовщицей в цыганском таборе. Их случайная встреча во взрослой жизни запускает череду недоразумений и трогательных открытий.

«Зита и Гита» остаётся рекордсменом среди индийских фильмов в СССР — его посмотрели более 55 миллионов зрителей. А еще во время съёмок вспыхнул настоящий роман. Дхармендра и исполнительница обеих ролей Хема Малини полюбили друг друга, хотя актер был уже женат.

Их чувства оказались сильнее условностей. Чтобы жениться на Хеме, Дхармендра даже принял ислам. С 1980 года они стали самой знаменитой парой Болливуда, доказав, что и в жизни бывает хэппи-энд как в кино.

Кадр из фильма «Зита и Гита»

«Любимый раджа»

После нападения бандитов юная принцесса теряет родителей и сама исчезает в горной реке. Спустя годы коварный министр находит уличную танцовщицу, поразительно похожую на погибшую наследницу, чтобы с её помощью завладеть казной.

«Любимый раджа» стал пятым совместным проектом Дхармендры и Хемы Малини и одним из самых кассовых фильмов года. В советский прокат картина вышла в 1981 году, собрав у экранов 40 миллионов зрителей.

Кадр из фильма «Любимый раджа»

«Приключения Али-Бабы и сорока разбойников»

В советско-индийских «Приключениях Али-Бабы» Дхармендра сыграл главную роль рядом с Роланом Быковым и Фрунзиком Мкртчяном. Фильм рассказывает классическую историю о бедном дровосеке, нашедшем сокровища разбойников, и его конфликте с жадным братом Касымом.

Картина мгновенно стала хитом — в 1980 году её посмотрели почти 53 миллиона советских зрителей.

Кадр из фильма «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников»

Ранее портал «Киноафиша» писал про индийский фильм, который за 2 недели собрал в прокате 46 млн долларов.

Фото: Кадры из фильмов «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников» (1980), «Зита и Гита» (1972), «Любимый раджа» (1972)
Светлана Левкина
