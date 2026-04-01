В СССР был только один мультик про Пасху: у него рейтинг 16+ и пометка «только для взрослых»

Сюжет до сих пор кажется очень оригинальным.

В советском кинематографе отношение к религии и пасхальной тематике долгое время оставалось сложным и неоднозначным, поэтому картин, напрямую связанных с этим праздником, снято не так много. Впрочем, один мультфильм всё же есть. И у «Гостьи» рейтинг 16+ с пометкой «для взрослых».

Сюжет мультфильма

В канун Пасхи в деревню приезжает пожилая супружеская пара — старик-сапожник и его жена. Кругом царит праздничное оживление, люди радуются и обмениваются пасхальными приветствиями, а пожилым супругам заняться нечем.

Старик предлагает своей жене… ходить в гости друг к другу. Женщина накрывает богатый стол, а её мужу не везёт: он пытается поджарить гуся, но птицу утаскивает у него прямо из-под носа какая-то дворняжка.

Когда старик приходит к «гостье», он требует возместить ущерб за пропавшее угощение, однако женщина отвечает ему категорическим отказом.

Детали

«Гостья» представляет собой короткометражную анимационную ленту, выпущенную студией «Союзтелефильм» в 1991 году — на закате советской эпохи. Это третья часть цикла режиссёра Анатолия Солина, который в интернете часто фигурирует под названием «Вертепъ».

В основе сюжета лежит русская народная сказка, однако автор позволил себе весьма вольное обращение с первоисточником. Возрастное ограничение 16+ объясняется откровенными шутками и сценами, где герои употребляют спиртное.

В мультфильме щедро рассыпаны пародии на послереволюционную Россию: тут и пионеры с плакатами «Бога нет», и агитационные лозунги вроде «Завалим страну хлебом», и плакаты в стиле «Окон РОСТА».

На старухе — платок с вышитыми серпом и молотом, тогда как на старике — футболка с надписью Boss. Детям все эти тонкие детали, разумеется, не понять, поэтому ленту и позиционировали как «сказку для взрослых».