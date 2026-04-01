В СССР был только один мультик про Пасху: у него рейтинг 16+ и пометка «только для взрослых»

В СССР был только один мультик про Пасху: у него рейтинг 16+ и пометка «только для взрослых»

1 апреля 2026 15:13
Кадр из мультфильма «Гостья» (1991)

Сюжет до сих пор кажется очень оригинальным.

В советском кинематографе отношение к религии и пасхальной тематике долгое время оставалось сложным и неоднозначным, поэтому картин, напрямую связанных с этим праздником, снято не так много. Впрочем, один мультфильм всё же есть. И у «Гостьи» рейтинг 16+ с пометкой «для взрослых».

Сюжет мультфильма

В канун Пасхи в деревню приезжает пожилая супружеская пара — старик-сапожник и его жена. Кругом царит праздничное оживление, люди радуются и обмениваются пасхальными приветствиями, а пожилым супругам заняться нечем.

Старик предлагает своей жене… ходить в гости друг к другу. Женщина накрывает богатый стол, а её мужу не везёт: он пытается поджарить гуся, но птицу утаскивает у него прямо из-под носа какая-то дворняжка.

Когда старик приходит к «гостье», он требует возместить ущерб за пропавшее угощение, однако женщина отвечает ему категорическим отказом.

Кадр из мультфильма «Гостья» (1991)

Детали

«Гостья» представляет собой короткометражную анимационную ленту, выпущенную студией «Союзтелефильм» в 1991 году — на закате советской эпохи. Это третья часть цикла режиссёра Анатолия Солина, который в интернете часто фигурирует под названием «Вертепъ».

В основе сюжета лежит русская народная сказка, однако автор позволил себе весьма вольное обращение с первоисточником. Возрастное ограничение 16+ объясняется откровенными шутками и сценами, где герои употребляют спиртное.

В мультфильме щедро рассыпаны пародии на послереволюционную Россию: тут и пионеры с плакатами «Бога нет», и агитационные лозунги вроде «Завалим страну хлебом», и плакаты в стиле «Окон РОСТА».

На старухе — платок с вышитыми серпом и молотом, тогда как на старике — футболка с надписью Boss. Детям все эти тонкие детали, разумеется, не понять, поэтому ленту и позиционировали как «сказку для взрослых».

Фото: Кадры из мультфильма «Гостья» (1991)
Светлана Левкина
Маринетт теряет отца, а Супер-Кот — не Адриан? Первая идея мультика о Леди Баг была бы кошмаром для зрителей Маринетт теряет отца, а Супер-Кот — не Адриан? Первая идея мультика о Леди Баг была бы кошмаром для зрителей Читать дальше 6 апреля 2026
Этот спешл «Леди Баг и Супер-Кота» завоевал всю Америку: «Готовый конкурент Disney» Этот спешл «Леди Баг и Супер-Кота» завоевал всю Америку: «Готовый конкурент Disney» Читать дальше 5 апреля 2026
Какой город Миядзаки снял в «Ведьминой службе доставки»? Многие уверены, что это Россия Какой город Миядзаки снял в «Ведьминой службе доставки»? Многие уверены, что это Россия Читать дальше 2 апреля 2026
У Мишки есть приемный сын: у этой серии «Маши и Медведя» 145 млн просмотров, но раскрыли ли там тайну подкидыша? У Мишки есть приемный сын: у этой серии «Маши и Медведя» 145 млн просмотров, но раскрыли ли там тайну подкидыша? Читать дальше 1 апреля 2026
«Зима близко» — говорили с ужасом хоббиты: эти холода едва не уничтожили Шир, но во «Властелине колец» их не показали «Зима близко» — говорили с ужасом хоббиты: эти холода едва не уничтожили Шир, но во «Властелине колец» их не показали Читать дальше 6 апреля 2026
В СССР этот фильм изрезали, перемонтировали и все равно запретили: а в США он восхитил даже Леди Гагу и Мадонну В СССР этот фильм изрезали, перемонтировали и все равно запретили: а в США он восхитил даже Леди Гагу и Мадонну Читать дальше 6 апреля 2026
Американцы пересняли «Вторую жизнь Уве», и ремейк не спас даже Том Хэнкс: «Недотянуто по всем категориям» Американцы пересняли «Вторую жизнь Уве», и ремейк не спас даже Том Хэнкс: «Недотянуто по всем категориям» Читать дальше 6 апреля 2026
Смотрели «Клан Сопрано» и не верили, что так может быть? Реальный прототип Тони еще жестче — о психиатре он точно не задумывался Смотрели «Клан Сопрано» и не верили, что так может быть? Реальный прототип Тони еще жестче — о психиатре он точно не задумывался Читать дальше 5 апреля 2026
Русский след в «Звездных войнах» оказался самым громким мифом: как эвоки связаны с одним из народов России Русский след в «Звездных войнах» оказался самым громким мифом: как эвоки связаны с одним из народов России Читать дальше 5 апреля 2026
