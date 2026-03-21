В СССР был свой «Твин Пикс»: кто убил советскую Лору Палмер даже Линч бы не разобрался

Картину «Воскресенье, половина седьмого» 1988 года зрители считают незаслуженно забытой работой советского телевидения. Этот мини-сериал появился за два года до знаменитого «Твин Пикса». При этом он во многом предугадал его настроение, загадочность и психологическую насыщенность.

Сюжет

Молодой адвокат Сергей Крашенинников берётся за расследование странной смерти девушки. По мере того как он углубляется в дело, картина только усложняется.

Подростки, знакомые погибшей, случайные свидетели — все дают противоречивые показания. Правду никто не говорит, и причины этого остаются загадкой.

Сериал не делает ставку на неожиданные сюжетные ходы. Но постепенно нарастающее чувство тревоги действует сильнее, чем любые резкие повороты или откровенные сцены.

Детали

Режиссёрское кресло проекта занял Вадим Зобин. Сценарий написал Анатолий Рыбаков — автор знаменитого романа «Дети Арбата». Мини-сериал состоит из четырёх серий, их общая продолжительность немного превышает четыре часа.

Время перестройки позволило создателям отказаться от привычных советских штампов. Именно это и сделало ленту непохожей на другие. В каждом эпизоде звучат треки Pink Floyd — для конца 80-х годов такой музыкальный выбор был дерзким и нетипичным. Он стал своеобразным отражением происходящих в стране перемен.