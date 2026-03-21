В СССР был свой Гарри Поттер: этот советский актер засветился с Куравлевым в фильме, про который сейчас все забыли

21 марта 2026 22:00
Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

Образ волшебника будто списали с него. 

Фильмы о Гарри Поттере давно стали мировыми блокбастерами, а образ юного волшебника в круглых очках прочно закрепился в массовой культуре благодаря Дэниелу Рэдклиффу. Этого трогательного брюнета узнают даже те, кто никогда не видел ни одной экранизации о мальчике, который выжил. А скоро зрители получат еще одно воплощение персонажа благодаря сериалу.

Но мало кто знает, что в советском кино был свой собственный Гарри Поттер — по крайней мере, внешне одного мальчика с экрана порой почти невозможно отличить от знаменитого ученика Хогвартса.

Сюжет фильма

Картина «Витя Глушаков — друг апачей» знакомит зрителя с мальчишкой, который живёт в мире индейских легенд. Реальность устроена иначе: в школе его очки становятся поводом для ежедневных насмешек.

Однажды в автобусе Витя замечает мужчину, который катается без билета, и неожиданно для себя оплачивает его штраф. Так в его жизни появляется Аркадий — взрослый, спившийся, опустившийся, но по‑своему трогательный человек, с которым у подростка завязывается странная, но искренняя дружба.

Аркадий даже соглашается прийти в школу под видом отца, когда ситуация накаляется до предела. Правда, опека над новым другом оборачивается не только теплом, но и головной болью: его непредсказуемые выходки то и дело подставляют Витю.

Однако в финале именно мальчишка находит нужные слова, чтобы убедить Аркадия завязать с прошлым.

Актеры

Леонид Куравлёв и Екатерина Симонова разыграли на экране взрослую часть истории, но главное открытие фильма случилось в лице Андрея Юрицина — темноволосого мальчишки в круглых очках. Сейчас стоит только взглянуть на него в кадре — и сразу становится ясно: из него вышел бы идеальный Гарри Поттер, окажись он в британской киноиндустрии пару десятилетий спустя.

Кадр из фильма «Витя Глушаков — друг апачей»

Юрицину пророчили большое будущее, сулили роли одну ярче другой, но судьба распорядилась иначе. После «Вити Глушакова» он снялся ещё лишь однажды — в ленте «Битва за Москву», а затем тихо и окончательно покинул съёмочную площадку. Он выбрал адвокатскую стезю и со временем выстроил успешную карьеру. А ленту «Витя Глушаков — друг апачей» сейчас помнят единицы.

Фото: Кадры из фильмов «Гарри Поттер и философский камень» (2001), «Витя Глушаков — друг апачей» (1983)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
«Редиска» в «Джентльменах удачи» взялась неспроста: так «нехороших людей» назвали еще до Леонова «Редиска» в «Джентльменах удачи» взялась неспроста: так «нехороших людей» назвали еще до Леонова Читать дальше 22 марта 2026
Даже священники одобряют этот советский фильм с Мироновым: посмотрите его в преддверии Пасхи Даже священники одобряют этот советский фильм с Мироновым: посмотрите его в преддверии Пасхи Читать дальше 21 марта 2026
Почему в «Гарри Поттере» крестражи создал только Том Реддл? Другие тоже хотели бессмертия — но не такой ценой Почему в «Гарри Поттере» крестражи создал только Том Реддл? Другие тоже хотели бессмертия — но не такой ценой Читать дальше 21 марта 2026
А вы когда-нибудь задумывались об этом? Вот почему Снейп на самом деле хотел стать преподавателем темных сил А вы когда-нибудь задумывались об этом? Вот почему Снейп на самом деле хотел стать преподавателем темных сил Читать дальше 18 марта 2026
Тома Бомбадила в трилогии Джексона так и не показали: 3 книжных персонажа, которых нет во «Властелине колец» Тома Бомбадила в трилогии Джексона так и не показали: 3 книжных персонажа, которых нет во «Властелине колец» Читать дальше 22 марта 2026
3 самых стильных фильма про моду: еще успеете посмотреть до премьеры фильма «Мать Мария» с Хэтэуэй 3 самых стильных фильма про моду: еще успеете посмотреть до премьеры фильма «Мать Мария» с Хэтэуэй Читать дальше 22 марта 2026
Только те, чье детство прошло в СССР, пройдут тест на 6 из 6: угадайте советские фильмы по кадрам с кухнями Только те, чье детство прошло в СССР, пройдут тест на 6 из 6: угадайте советские фильмы по кадрам с кухнями Читать дальше 22 марта 2026
Только единицы поняли, как связаны «Два холма» и «Властелин колец»: пасхалка для самых «насмотренных» Только единицы поняли, как связаны «Два холма» и «Властелин колец»: пасхалка для самых «насмотренных» Читать дальше 22 марта 2026
В СССР был свой «Твин Пикс»: кто убил советскую Лору Палмер даже Линч бы не разобрался В СССР был свой «Твин Пикс»: кто убил советскую Лору Палмер даже Линч бы не разобрался Читать дальше 21 марта 2026
