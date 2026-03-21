В СССР был свой Гарри Поттер: этот советский актер засветился с Куравлевым в фильме, про который сейчас все забыли

Фильмы о Гарри Поттере давно стали мировыми блокбастерами, а образ юного волшебника в круглых очках прочно закрепился в массовой культуре благодаря Дэниелу Рэдклиффу. Этого трогательного брюнета узнают даже те, кто никогда не видел ни одной экранизации о мальчике, который выжил. А скоро зрители получат еще одно воплощение персонажа благодаря сериалу.

Но мало кто знает, что в советском кино был свой собственный Гарри Поттер — по крайней мере, внешне одного мальчика с экрана порой почти невозможно отличить от знаменитого ученика Хогвартса.

Сюжет фильма

Картина «Витя Глушаков — друг апачей» знакомит зрителя с мальчишкой, который живёт в мире индейских легенд. Реальность устроена иначе: в школе его очки становятся поводом для ежедневных насмешек.

Однажды в автобусе Витя замечает мужчину, который катается без билета, и неожиданно для себя оплачивает его штраф. Так в его жизни появляется Аркадий — взрослый, спившийся, опустившийся, но по‑своему трогательный человек, с которым у подростка завязывается странная, но искренняя дружба.

Аркадий даже соглашается прийти в школу под видом отца, когда ситуация накаляется до предела. Правда, опека над новым другом оборачивается не только теплом, но и головной болью: его непредсказуемые выходки то и дело подставляют Витю.

Однако в финале именно мальчишка находит нужные слова, чтобы убедить Аркадия завязать с прошлым.

Актеры

Леонид Куравлёв и Екатерина Симонова разыграли на экране взрослую часть истории, но главное открытие фильма случилось в лице Андрея Юрицина — темноволосого мальчишки в круглых очках. Сейчас стоит только взглянуть на него в кадре — и сразу становится ясно: из него вышел бы идеальный Гарри Поттер, окажись он в британской киноиндустрии пару десятилетий спустя.

Юрицину пророчили большое будущее, сулили роли одну ярче другой, но судьба распорядилась иначе. После «Вити Глушакова» он снялся ещё лишь однажды — в ленте «Битва за Москву», а затем тихо и окончательно покинул съёмочную площадку. Он выбрал адвокатскую стезю и со временем выстроил успешную карьеру. А ленту «Витя Глушаков — друг апачей» сейчас помнят единицы.