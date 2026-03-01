В США пересняли датский хит и получилось куда лучше: в мрачном «Убийстве» поменяли даже финал

В 2007 году датский телеканал показал сериал «Убийство», и он сразу стал событием для всех, кто любит атмосферные детективы с северным холодом внутри. История тянулась неспешно, пробирала до костей и заставляла вглядываться в каждую деталь.

Проект прожил три сезона, а потом разлетелся по миру в виде ремейков. Своими версии обзавелись Турция, Индия, Египет и даже Голливуд. Но именно американская переделка не просто не стушевалась на фоне оригинала, а кое в чем его и обогнала.

Сюжет «Убийства» (США)

В центре сюжета — расследование гибели Рози Ларсен, чьё тело находят в машине посреди пустыря. Детектив Сара Линден уже собрала чемоданы и мысленно переселилась в Калифорнию к жениху, но начальство просит задержаться: дело громкое, а она — лучшая.

Первыми под прицел попадают местный золотой мальчик Джаспер, с которым Рози крутила роман, и его приятель Крис. В ночь исчезновения они втроём были на вечеринке, и теперь оба путаются в показаниях.

Различия в версиях

Американская версия «Убийства» «переехала» в дождливый Сиэтл, но атмосферу сгустила ту же. Первый и второй сезоны методично препарируют дело Рози Ларсен, заставляя зрителя копаться вместе с детективами в семейных скелетах, политических махинациях и городских тайнах. Потом появятся новые убийства, но подход останется прежним: никаких лёгких ответов.

Главное отличие от датского оригинала — пара напарников. Если там всё держалось на одной Саре Лунд, то здесь это полноценный дуэт.

Мирей Инос играет Линден собранно и жёстко, а Юэль Киннаман в своей первой англоязычной роли показал Холдера — резкого, непредсказуемого, с отличным нюхом на преступников, но вечно проваливающего социальные нормы.

«Парочка детективов до того симпатичная, что сил нет. Чувствуется мощная харизма обоих, и из-за неё я выделила бы именно их, а не их европейские прообразы», — пишут в Сети.

При этом создатели бережно сохранили фирменную скандинавскую медлительность, дожди и общее чувство безысходности. Финал, правда, выдали совсем иной — более жестокий и от того ещё более страшный.

«Американцы так лихо подкорректировали и заплели, что финал просто потрясает», — отмечают в Сети.

История с производством вышла запутанной: первые два сезона показал AMC и тут же закрыл проект. Но сериал обзавёлся культовой армией фанатов, и продюсеры сумели реанимировать его при участии Netflix. Третий сезон делили уже поровну, а четвёртый и вовсе полностью сделал стриминг. Сейчас все четыре части можно найти на Hulu и AMC+.