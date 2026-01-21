Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В списке не только «Спасти рядового Райана»: британский историк разнес военные фильмы — досталось даже Нолану

В списке не только «Спасти рядового Райана»: британский историк разнес военные фильмы — досталось даже Нолану

21 января 2026 12:48
Кадр из фильма «Спасти рядового Райана»

Критик обозначил и удачные кинолнты. Таких оказалось всего две.

Британский историк Энтони Бивор раскритиковал современные фильмы о войне, назвав сразу несколько громких картин исторически недостоверными.

По его мнению, кино все чаще подменяет реальные события удобной и продаваемой версией прошлого. Статья историка вышла в The Guardian и вызвала бурную реакцию у киноманов.

Почему историк недоволен военным кино

Бивор считает, что за последние двадцать лет в кино укрепилась опасная тенденция. Создатели фильмов стремятся выглядеть «правдиво», но вместо архивных фактов используют эффектные выдумки.

Такая псевдоаутентичность хорошо продается, но искажает понимание истории. В результате зрители принимают художественную фантазию за документальную правду.

Какие фильмы попали в антирейтинг

Среди худших с точки зрения достоверности Бивор назвал «Темные времена» и «Дюнкерк». В первом случае его возмутило обилие сцен, которых в реальности не было, включая эпизод с Черчиллем в метро. Историк признался, что просмотр фильма напомнил ему неприятный визит к стоматологу.

Фильм Кристофера Нолана Бивор упрекнул в искажении масштаба операции. Воздушные бои в картине показаны упрощенно, а роль частных лодок, по его словам, преувеличена. Также недостоверными он назвал «Патриота», «Спасти рядового Райана» и «Врага у ворот», отметив, что режиссеры слишком вольно обращаются с фактами.

Какие фильмы Бивор считает честными

Среди удачных примеров историк выделил французскую ленту «317-й взвод» о войне во Вьетнаме и «Битву за Алжир». Эти фильмы, по его мнению, точно передают не только события, но и психологическое состояние людей на войне. Именно такого подхода, считает Бивор, сегодня военному кино не хватает.

Читайте также: «Они что, пытаются пройти через ворота?»: военный эксперт оценил самую эпичную битву «Игры престолов» всего на 3 из 10

Фото: Кадр из фильма «Спасти рядового Райана»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Обошел нашумевшую легенду «Все везде и сразу»: этот новый фильм с Шаламе стал самым кассовым фильмом A24 в США с $80 млн в прокате Обошел нашумевшую легенду «Все везде и сразу»: этот новый фильм с Шаламе стал самым кассовым фильмом A24 в США с $80 млн в прокате Читать дальше 19 января 2026
За 9 часов трилогии «Хоббит» зрителей больше всего зацепила сцена, в которой нет ни Бильбо, ни Гэндальфа: она связана с Торином За 9 часов трилогии «Хоббит» зрителей больше всего зацепила сцена, в которой нет ни Бильбо, ни Гэндальфа: она связана с Торином Читать дальше 17 января 2026
«Помощница патологоанатома» идет по следам игр «Fallout» и «The Last of Us», но вместо экшена — медленный ужас в морге «Помощница патологоанатома» идет по следам игр «Fallout» и «The Last of Us», но вместо экшена — медленный ужас в морге Читать дальше 22 января 2026
Этот мексиканский хит в СССР посмотрели 91 млн человек: звезда «Есении» снимается до сих пор, но фильмы с ней в России не показывают Этот мексиканский хит в СССР посмотрели 91 млн человек: звезда «Есении» снимается до сих пор, но фильмы с ней в России не показывают Читать дальше 22 января 2026
Этот здоровяк из «Царя скорпионов» жутко пугал меня в нулевые: Скала хочет обратно во вселенную «Мумии» Этот здоровяк из «Царя скорпионов» жутко пугал меня в нулевые: Скала хочет обратно во вселенную «Мумии» Читать дальше 21 января 2026
95% свежести у зрителей, 180 млн в прокате, но продолжение под вопросом: почему у «Хищника: Планета смерти» может не быть второй части 95% свежести у зрителей, 180 млн в прокате, но продолжение под вопросом: почему у «Хищника: Планета смерти» может не быть второй части Читать дальше 21 января 2026
Американцы встретили Новый год с «Морозко» и не могут это забыть: «Полный треш, детям не показывать» Американцы встретили Новый год с «Морозко» и не могут это забыть: «Полный треш, детям не показывать» Читать дальше 21 января 2026
52 млн бюджета, 355 млн сборов и ни одной фантастической выдумки: обожаю этот si-fi фильм о космосе, рядом с которым «Интерстеллар» выглядит сказкой 52 млн бюджета, 355 млн сборов и ни одной фантастической выдумки: обожаю этот si-fi фильм о космосе, рядом с которым «Интерстеллар» выглядит сказкой Читать дальше 21 января 2026
Тарантино выбрал две картины, которые терпеть не может: опять устроил скандал, ведь эти фильмы смотрят во всем мире Тарантино выбрал две картины, которые терпеть не может: опять устроил скандал, ведь эти фильмы смотрят во всем мире Читать дальше 21 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше