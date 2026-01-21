В списке не только «Спасти рядового Райана»: британский историк разнес военные фильмы — досталось даже Нолану

Критик обозначил и удачные кинолнты. Таких оказалось всего две.

Британский историк Энтони Бивор раскритиковал современные фильмы о войне, назвав сразу несколько громких картин исторически недостоверными.

По его мнению, кино все чаще подменяет реальные события удобной и продаваемой версией прошлого. Статья историка вышла в The Guardian и вызвала бурную реакцию у киноманов.

Почему историк недоволен военным кино

Бивор считает, что за последние двадцать лет в кино укрепилась опасная тенденция. Создатели фильмов стремятся выглядеть «правдиво», но вместо архивных фактов используют эффектные выдумки.

Такая псевдоаутентичность хорошо продается, но искажает понимание истории. В результате зрители принимают художественную фантазию за документальную правду.

Какие фильмы попали в антирейтинг

Среди худших с точки зрения достоверности Бивор назвал «Темные времена» и «Дюнкерк». В первом случае его возмутило обилие сцен, которых в реальности не было, включая эпизод с Черчиллем в метро. Историк признался, что просмотр фильма напомнил ему неприятный визит к стоматологу.

Фильм Кристофера Нолана Бивор упрекнул в искажении масштаба операции. Воздушные бои в картине показаны упрощенно, а роль частных лодок, по его словам, преувеличена. Также недостоверными он назвал «Патриота», «Спасти рядового Райана» и «Врага у ворот», отметив, что режиссеры слишком вольно обращаются с фактами.

Какие фильмы Бивор считает честными

Среди удачных примеров историк выделил французскую ленту «317-й взвод» о войне во Вьетнаме и «Битву за Алжир». Эти фильмы, по его мнению, точно передают не только события, но и психологическое состояние людей на войне. Именно такого подхода, считает Бивор, сегодня военному кино не хватает.

