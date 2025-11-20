Меню
Киноафиша Статьи В списке есть и «Контейнер» с Акиньшиной: 3 сериала от START, которые захватят с первой минуты и не отпустят до конца

20 ноября 2025 09:25
Кадр из сериала «Сёстры», «Контейнер», «Медиатор»

У онлайн-кинотеатра есть очень интересные проекты.

START давно перестал быть «ещё одной платформой про российские сериалы». Здесь умеют ставить эксперименты, запускать хрупкие истории про людей и рисковать с темами, на которые остальные смотрят с осторожностью. Мы выбрали три проекта — те, что держат внимание, вызывают живую реакцию и точно не потеряются в ленте рекомендаций.

«Сёстры»

В списке есть и «Контейнер» с Акиньшиной: 3 сериала от START, которые захватят с первой минуты и не отпустят до конца

Три женщины, три сломанных маршрута, три попытки разобраться в том, что давно болит. «Сёстры» обещали быть комедией, но здесь много разговоров про слабости, психотерапию, отношения и вечный поиск себя.

И главное — эмоция. Не вылизанная, не идеальная, а настоящая: когда сестринская любовь соседствует с раздражением, а попытка «начать заново» — с очередным провалом. Да, сериал местами буксует и повторяется, но в нём есть то, чего не хватает многим другим — атмосфера реальной человеческой жизни, где всё сложно, громко и не всегда логично.

«Контейнер»

«Контейнер»

Стартовая идея здесь мощнее любого твиста: суррогатная мать оказывается в роскошном, но пугающе закрытом доме чиновника. Камеры под потолком, охрана за дверью и ощущение, что за каждым движением кто-то наблюдает.

Первый сезон — почти идеальная доза тревоги. Он цепляет личной драмой, давлением власти и тем самым чувством «а что, если бы это произошло со мной?».

Да, дальше сериал теряет темп: второй сезон уже менее цельный, третий — совсем лишний. Но обаяние Оксаны Акиньшиной и сама идея — сильные. Ради них «Контейнер» точно заслуживает места в ваших рекомендациях.

«Медиатор»

«Медиатор»

Андрей — человек, который делает невозможное: садит за один стол тех, кто уже давно не слышит друг друга. Муж и жена, жертва и обидчик, босс и подчинённый — его работа превращает хаос в диалог. Но сам Андрей — тот ещё клубок противоречий: хладнокровный гений, который тонет в собственных демонах.

Каждый сезон — отдельная история, и в каждой ставки растут. Когда кажется, что конфликт больше не разрулить, сериал добавляет ещё один виток. Да, после второго сезона проект будто ищет новое направление и иногда повторяется, но харизма героя и режиссёрская подача вытаскивают всё это на уровень «смотреть обязательно».

Ранее мы писали: Их могут ненавидеть и осуждать, но все равно смотрят: 4 свежайших сериала, популярные на этой неделе.

Фото: Кадр из сериала «Сёстры», «Контейнер», «Медиатор»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
