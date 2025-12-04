Меню
«Начальные эпизоды сильно отсылают к "300 спартанцам"»: новая история Ашура получила 82 балла на Metacritic – в «Спартаке» его зря убили

4 декабря 2025 13:46
Кадр из сериала «Спартак: Дом Ашура»

Критики положительно отмечают проект.

«Дом Ашура» — это громкое возвращение в мир жестоких гладиаторских боёв и политических интриг, о котором фанаты «Спартака» давно мечтали. Телеканал Starz впервые за много лет решился вдохнуть новую жизнь в легендарную франшизу, и, надо признать, первые результаты выглядят многообещающе.

Поклонники изначально отнеслись к новому проекту с осторожным скепсисом. Но ранние отзывы разбили эти сомнения. На авторитетном Metacritic сериал уже набрал солидные 82 балла, что для дебютного сезона — отличный результат.

Критики, кажется, нашли общий язык: большинство из них отмечает, что свежий взгляд на знакомую вселенную сработал куда лучше, чем можно было предположить.

Сюжет сериала «Спартак: Дом Ашура»

Сериал предлагает зрителям альтернативную версию судьбы одного из самых коварных персонажей оригинальной саги. Все помнят хитроумного Ашура, готового на любую подлость ради собственной выгоды, и его печальный финал в первой истории.

Новый проект переписывает эти события: здесь Ашур не погибает, а получает шанс проявить себя, помогая властям подавить мятеж. В награду за услужливость он занимает место своего бывшего хозяина, становясь во главе гладиаторской школы.

Лента глубоко погружается в прошлое Ашура, раскрывая его личность. Зрители наконец получат ответ на давний вопрос: что именно стало корнем его ненависти к Спартаку и другим гладиаторам.

Кадр из сериала «Спартак: Дом Ашура»

Отзывы о сериале «Спартак: Дом Ашура»

«Спартак: Дом Ашура» с первых минут погружает зрителя в знакомый визуал поздних сезонов оригинала.

«Начальные эпизоды сильно отсылают к пафосной эпичности "300 спартанцев", однако настоящая драма и глубина персонажей раскрываются чуть позже, когда шоу набирает обороты», «Это динамичное и уверенное продолжение славных традиций, которое ловко балансирует между историческим мифом и смелым переосмыслением уже известных героев», — пишут в отзывах критики.

Для самой франшизы это больше, чем просто новый сериал. Фан-база «Спартака» и спустя десять лет остаётся огромной и преданной, но всё это время новых глав в её истории не появлялось.

Судя по первым профессиональным откликам, возвращение получилось качественным. Окончательный вердикт, как водится, вынесут зрители — премьера назначена на 5 декабря.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 3 самых кровавых смерти в сериале «Спартак».

Фото: Кадры из сериала «Спартак: Дом Ашура»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
