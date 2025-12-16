Меню
«В “Смешариках” было смешнее»: предпмерьерные показы «Принца Галактики» от Лебеда уже состоялись — после них остался неприятный осадок

16 декабря 2025 20:04
«Принц Галактики»

Онлайн проект выйдет в январе.

Анимационный сериал «Принц Галактики» стартует на Кинопоиске 16 января, но до официальной премьеры проект уже успел попасть на предпремьерные показы. Именно они и задали тон обсуждению — без восторгов и с явными вопросами к результату.

Семейка, у которой всё идёт не так

Семейство Пардоновых — концентрат невезения. За один день они успевают исчерпать годовой лимит неудач: отец-полицейский Родион надевает наручники на невиновного, мать-врач бинтует здоровую руку, дочь выпадает из окна вместе с телефоном, младший сын помогает украсть велосипед, а дед Аркадий Степанович выводит из строя всю проводку в доме.

Вишенка на торте — похищение летающей тарелкой и перелёт на планету Гэпос, где Пардоновы неожиданно становятся наследниками целого мира.

От семейной комедии к галактическому абсурду

На Гэпосе, населённом говорящими дельфинами, надежда на джекпот быстро сменяется привычным сценарием: вспыхивает бунт роботов, а за семейством начинают охоту наёмные убийцы со всей Галактики.

Сюжет явно тяготеет к формуле «чем хуже — тем смешнее», но именно здесь у части зрителей возникает ощущение перегруза.

Сравнения, от которых не уйти

«Принц Галактики» — проект Алексея Лебедева, одного из создателей «Смешариков» и «Приключений Пети и Волка».

Визуально сериал ближе к «Пете», но по интонации и структуре явно смотрит в сторону взрослой анимации и хитов Adult Swim, прежде всего «Рика и Морти».

Порталы, абсурдные технологии, семейные конфликты и ироничные реплики про современность здесь считываются без труда.

«Принц Галактики»

Первая реакция без иллюзий

Автор телеграм-канала «Дневник Патерсона», увидев первые эпизоды, заметил:

«Вряд ли продолжу смотреть дальше (...) Как будто в «Смешариках» автору убедительнее удавалось найти общий язык не только с детьми, но и со взрослыми. Да и попросту было смешнее. Очевидно, Алексею Лебедеву лучше даётся анимация про животных, какой бы геометрической формы они ни были, даже здесь самая забавная сцена — это коты с дробовиками».

Он также отметил, что сериал выглядит как рип-офф «Объяснялкиных».

Потенциал ниши — и её ограничения

Создатели явно ходят по границе допустимого, играя с абсурдом, циничными ситуациями и культурными отсылками, но не заходя слишком далеко.

В результате «Принц Галактики» может занять место между «Объяснялкиными» и «Осторожно, земляне!», пополнив всё ещё скромную российскую линейку мультсериалов для взрослых.

Другой вопрос — хватит ли этого, чтобы выйти из тени более удачных и действительно смешных проектов.

Фото: Кадр из мультсериала «Принц Галактики»
Анна Адамайтес
