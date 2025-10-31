Меню
В «Служебном романе» у Калугиной в кабинете спрятали редкий компьютер за 440 тысяч рублей — и почти никто этого не заметил

31 октября 2025 07:58
Кадр из фильма «Служебный роман»

А он стоил в те времена как 10 машин марки Волга!

А вы замечали, что пересматривая «Служебный роман», будто снова возвращаетесь в ту самую эпоху — с её добротными костюмами, чайными кружками и тихими диалогами, в которых прячется целая жизнь?

Фильм давно стал домашним, почти родным, но в нём до сих пор есть вещи, которые ускользают от взгляда даже самых внимательных зрителей.

Компьютер, о котором никто не говорил

Вот, например, тот странный ящик с клавишами в кабинете Людмилы Прокофьевны. Кто-то считал его декорацией, кто-то — пишущей машинкой нового поколения. На самом деле это был настоящий венгерский компьютер Videoton-340, чудо инженерии 70-х годов.

Стоимость — фантастическая: около 440 тысяч рублей. Чтобы понять масштаб — это как десяток «Волг» или небольшая дача у моря.

На «Мосфильме» аппарат называли «священным экспонатом». Его ежедневно привозили и увозили специально обученные люди с бумагой о материальной ответственности. Шутки про «дороже всех актёров вместе взятых» звучали не просто ради смеха — компьютер действительно стоил целое состояние.

Техника под охраной

После того как со студии пропали несколько калькуляторов (а это тогда тоже была редкость), меры безопасности усилили. Каждый провод, каждая клавиша — под учётом. Videoton по вечерам уезжал в запертый склад, словно реквизит из фильма про шпионов.

Интересно, что этот компьютер использовался в реальных советских НИИ — для расчётов, обработки данных, даже для моделирования производственных процессов. Так что Калугина, пусть и случайно, оказалась куда ближе к научному прогрессу, чем могли подумать её подчинённые.

Символ времени

Сегодня, глядя на этот тяжеловесный терминал, понимаешь: он не просто фон. Это — символ целой эпохи, когда технологии только начинали входить в жизнь, а женщины-руководители уже уверенно управляли не только коллективом, но и будущим.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему «Служебный роман» на самом деле заканчивается трагедией.

Фото: Кадр из фильма «Служебный роман»
Екатерина Адамова
