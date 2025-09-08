Меню
Киноафиша Статьи Зрители зря ждали возвращения молодой версии Шелдона: почему его не будет – в этом нет смысла

8 сентября 2025 07:29
Кадр из сериала «Детство Шелдона»

Фанаты напрасно ждут любимого героя.

Вселенная «Теории большого взрыва» продолжает расширяться. Но несмотря на это фанаты потеряли последний шанс еще раз увидеть Иэна Армитиджа в роли юного Шелдона.

Поклонники надеялись, что персонаж появится в грядущем втором сезоне спин-оффа «Первый брак Джорджи и Мэнди». Однако на днях выяснилось, что подобного камео точно не планируется.

Появится ли Иэн Армитидж в сериале «Первый брак Джорджи и Мэнди»

Временная линия спин-оффа прекрасно укладывается между «Детством Шелдоном» и оригиналом, самой «Теорией большого взрыва». Но появление там юного Шелдона на данный момент исключено.

«Вся суть заключается в том, что Джорджи и Шелдон не разговаривают, потому что между ними образовалась трещина после смерти их отца. Поэтому нет никакого смысла во включении Шелдона в сюжет», — отметила Рейган Реворд, которая играет Мисси.

Сиквел «Первого брака Джорджи и Мэнди» должен выйти 16 октября.

Кадр из сериала «Первый брак Джорджи и Мэнди»

Иэн Армитидж в роли молодого Шелдона

Кстати, сам актер не против вернуться к своей роли, даже несмотря на ограничения канона. Правда, таких предложений Иэну Армитиджу пока не поступало.

Кроме того, фанаты надеются еще раз увидеть на экране Пенни, Шелдона и Леонарда из оригинала. Создатель «Теории большого взрыва» Чак Лорри не исключил, что некоторые персонажи могут перекочевать в будущий спин-офф «Стюарту не удается спасти Вселенную», но точные имена назвать отказался.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что ждать от спин-оффа «Теории большого взрыва».

Фото: Кадры из сериалов «Первый брак Джорджи и Мэнди», «Детство Шелдона»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
