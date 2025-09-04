Меню
В «Слове пацана» были не бандиты, а бандитики, реальные участники ОПГ в восторге от «Жмурок»: «Один в один наша стрелка 95-го»

4 сентября 2025 10:51
Кадр из фильма «Жмурки»

Почему те, кто держал район в 90-х, считают фильм Балабанова самой точной работой о себе.

Картина Алексея Балабанова «Жмурки» (2005) — хоть и вышла уже после окончания «лихих» — осталась одной из самых точных и беспощадных хроник бандитских 90-х.

В отличие от стилизованного «Слова пацана», где показаны подростки в спортивных костюмах, здесь — взрослые, обстрелянные, без иллюзий. И именно те, кто действительно жил по тем правилам, признают: в фильме всё как было.

Не сатира, а воспоминание — хоть и с отсрочкой

Фильм снят спустя десятилетие после описываемых событий, но выглядит так, будто Балабанов писал сценарий прямо с «малин» и «стрелок».

Визуально — гротеск. По сути — хроника. Люди, прошедшие через 90-е не зрителями, а участниками, до сих пор цитируют сцены.

«Я чуть со стула не упал, когда увидел сцену с золотыми зубами! — смеётся Михаил К., бывший участник ОПГ из Нижнего Новгорода. — Точь-в-точь как мой кореш Витька: зашёл к стоматологу, а вышел с челюстью из золота».

«Эта сцена в ресторане — один в один наша стрелка 95-го. Только у нас салат на пол упал», — добавляет Александр В., экс-«решала» из Тольятти.

Убедительно до мурашек

Бывшие участники ОПГ в своих отзывах выделяют не только узнаваемые ситуации, но и атмосферу: напряжение за столом, манера говорить, то, как держат спину, как молчат.

В фильме нет стилизации — есть внутренняя правда.

«После просмотра три дня не мог отойти», — написал один из бывших бандитов в обсуждении.

Почему «Жмурки», а не «пацанские» сериалы

Балабанов не романтизирует преступный мир, не делает героев «крутыми» и не рисует «кодекс чести».

У него всё — с иронией, местами с чёрной жестокостью, но в итоге — с настоящим узнаваемым смыслом.

Поэтому зрители, бывшие «на местах», выбирают именно это кино. И спустя 20 лет они своё мнение не изменили, пишет дзен-канал StarPlus.

Также прочитайте: Куда смотрел Балабанов? Ляпы с машинами в «Брате 2», которые раньше никто не замечал

Фото: Кадр из фильма «Жмурки»
Анна Адамайтес
