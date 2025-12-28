В «Слове пацана» был только один положительный герой: зря его недолюбливали зрители

В Сети считают, что только один персонаж хита заслуживает одобрения.

В любой криминальной драме есть не только бандиты, но и герои со знаком «плюс». Правда, они, в основном, перебиваются на вторых ролях. Но таков закон жанра.

Нашли положительного персонажа и в сериале «Слово пацана». Хотя казалось бы, на первый взгляд, никого «хорошего» там не было.

Положительный герой «Слова пацана»

Честным и принципиальным зрители считали и героя Ивана Янковского Но все же Вову Адидаса точно нельзя назвать положительным персонажем: ведь он в итоге убивал людей. Да и в целом часто демонстрировал двойную мораль.

А вот с майором милиции Ильдаром Юнусовичем все по-другому. Пользователи Сети считаю, что за ним почти нет плохих поступков, он остается цельным и верным себе.

Он искренне любил маму Андрея и хотел на ней жениться, а болезнь женщины стала для него страшным ударом. Кроме того, герой выпустил мальчика из-за решётки, правда его судьба была предрешена вне зависимости от усилий Ильдара.

Персонаж разгромил группировку и устранил Вову Адидаса, думая, что тот вооружен. Кроме того, Ильдар Юнусович нашёл Колика и позволил Марату учинить самосуд.

«Таким образом, Ильдар восстановил справедливость, как мог, учитывая те возможности, которые у него были», — считает автор Дзен-канала «Горожанин о кино».

Мнение зрителей

Комментаторы в целом согласились с позицией блогера. Хотя и отметили, что герой у Антона Васильева вышел не очень привлекательным.

«Юнусыч — нормальный мужик, человечный, что очень сложно при такой работе. Работу свою делал качественно и аккуратно. Он видел жизнь и, скорее всего, начинал с низов. Неидеальный, но кто из нас святой?», «Его загримировали под злодея из фильма "Милые кости", смотреть на него весь сериал не могла, и отношение соответствующее, недолюбливала его, хотя действительно ничего злодейского он не делал», — пишут в Сети.

