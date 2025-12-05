В сказках такого точно не было: откуда взялся гном из «Волшебного участка»?

Фэнтези-сериал «Волшебный участок» знакомит зрителей с особым отделом полиции, куда попадают самые странные дела. Оказывается, среди обычных людей тихо живут те, кого мы считали персонажами сказок и легенд.

Но жизнь в современном мире даётся им нелегко — магическое происхождение часто делает их изгоями, лишает возможности найти работу и место в обществе, что порой толкает на необдуманные поступки. Именно поэтому сотрудники волшебного участка никогда не сидят без работы, разбирая очередное «сказочное» правонарушение.

Однако важно отметить, что не все герои сериала пришли прямиком со страниц детских книжек.

Гном-матершинник в сериале «Волшебный участок»

В сериале есть один особенный «жилец» — гном-матершинник. Это лохматый крошка-весельчак, который обитает в вентиляции квартиры семьи Поповых и по совместительству выполняет роль домового, присматривая за порядком.

Его отличительная черта — синдром Туретта, из-за которого его речь щедро усыпана нецензурными выражениями, хотя сам он по этому поводу особо не переживает.

По характеру он настоящий гедонист: обожает печенье, чипсы и жизнь без лишних хлопот. К городским условиям приспособился прекрасно, крупных пакостей не устраивает, но живёт в постоянной лёгкой тревоге.

Всё потому, что по человеческим законам его существование нелегально, и он панически боится Сказочного централа — специальной тюрьмы для волшебных существ, куда очень не хочет попасть.

История гнома

История гнома-матершинника уникальна тем, что у него нет собственной авторской сказки. Этот персонаж пришёл прямиком из детского устного фольклора, где он соседствует с такими же городскими легендами, как Пиковая дама.

Дети часто вызывают его по ночам с помощью простых ритуалов — конфет, верёвочки или других нехитрых способов, — чтобы немного пощекотать нервы и повеселиться.

В народных поверьях он считается одним из самых безобидных существ. Даже разозлившись, он не способен на серьёзную пакость — максимум начинает громко и эмоционально материться.

Именно эта свобода от канонических описаний и дала создателям сериала огромный простор для творчества. Они смогли буквально с нуля придумать его характер, привычки и место в истории, сделав его одним из самых запоминающихся и живых персонажей «Волшебного участка».

