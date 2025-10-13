В сиквеле «Дьявол носит Prada» главной звездой будет не Миранда: популярную певицу уже застукали на съемках

Меню
13 октября 2025 11:30
Кадр из фильма «Дьявол носит Prada»

Каст будет полон знаменитостей.

Сиквел «Дьявол носит Prada 2» продолжает обрастать подробностями. Как оказалось, туда не только вернутся все прежние актеры.

Каст будет усилен за счет звезд. И одной из них станет Леди Гага.

Леди Гага в фильме «Дьявол носит Prada 2»

Леди Гага присоединилась к съемочной групме сиквела культовой ленты «Дьявол носит Prada». Журналисты зафиксировали присутствие певицы на площадке в Италии.

Этот проект станет для Гаги возвращением на большой экран после работы в провальной картине «Джокер: Безумие на двоих». Ранее артистка также появилась в одном из эпизодов популярного сериала «Уэнсдэй» от Netflix.

Кадр из сериала «Уэнсдэй»

Фильм «Дьявол носит Prada 2»

В сиквеле Миранда Пристли снова оказывается в центре событий. На этот раз ей предстоит спасать журнал от полного закрытия.

Кризис в мире традиционных медиа заставляет героиню обратиться за поддержкой к своей бывшей ассистентке Эмили. Та теперь занимает важную должность и может помочь в сложной ситуации.

К съемкам вернулись прежние звезды картины. К актерскому составу также присоединились новые лица. Среди них Люси Лью, Джастин Теру и Полин Шаламе.

Премьера долгожданного продолжения запланирована на весну 2026 года. Зрители увидят фильм в международном прокате 1 мая.

Ранее портал «Киноафиша» писал подробности про сиквел.

Фото: Кадры из сериала «Уэнсдэй», фильма «Дьявол носит Prada» (2006)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
