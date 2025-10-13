В сиквеле «Дьявол носит Prada» главной звездой будет не Миранда: популярную певицу уже застукали на съемках

Сиквел «Дьявол носит Prada 2» продолжает обрастать подробностями. Как оказалось, туда не только вернутся все прежние актеры.

Каст будет усилен за счет звезд. И одной из них станет Леди Гага.

Леди Гага в фильме «Дьявол носит Prada 2»

Леди Гага присоединилась к съемочной групме сиквела культовой ленты «Дьявол носит Prada». Журналисты зафиксировали присутствие певицы на площадке в Италии.

Этот проект станет для Гаги возвращением на большой экран после работы в провальной картине «Джокер: Безумие на двоих». Ранее артистка также появилась в одном из эпизодов популярного сериала «Уэнсдэй» от Netflix.

Фильм «Дьявол носит Prada 2»

В сиквеле Миранда Пристли снова оказывается в центре событий. На этот раз ей предстоит спасать журнал от полного закрытия.

Кризис в мире традиционных медиа заставляет героиню обратиться за поддержкой к своей бывшей ассистентке Эмили. Та теперь занимает важную должность и может помочь в сложной ситуации.

К съемкам вернулись прежние звезды картины. К актерскому составу также присоединились новые лица. Среди них Люси Лью, Джастин Теру и Полин Шаламе.

Премьера долгожданного продолжения запланирована на весну 2026 года. Зрители увидят фильм в международном прокате 1 мая.

Ранее портал «Киноафиша» писал подробности про сиквел.