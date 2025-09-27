В Сети вычислили прототип Раисы Захаровны из «Любовь и голуби»: портрет в ее квартире говорит зам за себя

Это заметили лишь очень внимательные зрители.

Раиса Захаровна — главная героиня «Любовь и голуби», хоть и кажется больше злодейкой, чем положительным персонажем. Несмотря на то, что в фильме она занимает значительное место, о ее жизни до встречи с Василием мало что известно.

А ведь у нее был реальный прототип. Кроме того, в Сети вычислили, кем могла быть настоящая Раиса Захаровна.

Прототип Раисы Захаровны

Владимир Гуркин, автор пьесы, лишь однажды приоткрыл завесу тайны над прототипом Раисы Захаровны. Он подтвердил, что у героини был реальный прообраз — некая весьма известная в Иркутске женщина. Но имя её драматург тактично утаил.

Режиссёр Владимир Меньшов и вовсе избегал этой темы. Его близкие предполагали, что образ надменной женщины мог быть подсознательно списан с их семейной знакомой Натальи.

Однако интернет-сообщество, проанализировав характер персонажа, пришло к своему, куда более масштабному выводу.

Отец Раисы Захаровны

В сцене после бара героиня с гордостью признается Василию, что ее родитель был кавалерийским офицером.

«А ты знаешь, КТО был мой папа?», — говорила она как об очень важном и даже выдающемся человеке.

Подсказки скрыты в интерьере ее квартиры. На стене висит красное знамя с двумя шашками и конской сбруей. А на полке красуется портрет легендарного командарма Семена Буденного. При этом других мужских портретов в доме нет.

«Зачем хранить фото военачальника? А, может, ее отец Буденный?», — задался вопросом автор Дзен-канала «Кинодом».

В таком случае прототип персонажа — это Нина Семеновна Буденная. А другое отчество просто было использовано, чтобы замести следы.

