Киноафиша Статьи В Сети вычислили, почему Колесников сейчас так часто снимается: «До Петрова, Борисова, Янковского ему далеко»

В Сети вычислили, почему Колесников сейчас так часто снимается: «До Петрова, Борисова, Янковского ему далеко»

31 марта 2026 10:23
Кадр из сериала «Первый отдел»

У звезды скромные запросы.

Начало 2026 года выдалось богатым на приятные события для почитателей таланта Ивана Колесникова. Артист буквально заполонил телевизионный эфир, лишний раз подтверждая свой статус одного из самых востребованных отечественных актеров. В интернете полагают, что у такой плотной занятости есть веские причины.

Проекты с Колесниковым

С первых недель 2026 года на экранах один за другим появляются проекты с его участием. В активе артиста уже пятый сезон «Первого отдела», детектив «Мертвая точка», а сейчас на Первом канале стартовала историческая драма «Новороссия. Потемкин», где Колесникову досталась главная роль.

Кадр из сериала «Новороссия. Потемкин»

В ближайших планах — сразу несколько премьер: криминальная драма «Околоточный», романтическая комедия «Брак понарошку», а также новый сезон детектива «Тверская».

Популярность Колесникова

Как полагают зрители в Сети, такая популярность актера объясняется его невысокими материальными запросами.

«Не самый высокий гонорар — причина, по которой Иван все чаще получает главные роли. Я ни в коем случае не считаю, что Иван бедствует и зарабатывает мало. Однако до ставки Петрова, Борисова, Янковского и других главных актеров страны ему пока далеко. Да и не пойдут они сниматься в сериалы от НТВ. Поэтому Колесников становится для канала оптимальным вариантом», — пишет автор Дзен-канала «Мир сериалов».

Его присутствие в кадре не требует баснословных гонораров, а профессионализм Колесникова гарантирует, что фильм или сериал не потеряет в качестве. В итоге в плюсе оказываются все — и создатели, и зрители.

Фото: Кадры из сериалов «Новороссия. Потемкин», «Первый отдел»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Новый сериал с Иваном Колесниковым стартовал: как выходит «Новороссия. Потемкин» и где смотреть все 8 эпизодов? Новый сериал с Иваном Колесниковым стартовал: как выходит «Новороссия. Потемкин» и где смотреть все 8 эпизодов? Читать дальше 2 апреля 2026
Однолюб Брагин из «Первого отдела»: как же выглядит жена Ивана Колесникова — актер признается, что живет в женском царстве Однолюб Брагин из «Первого отдела»: как же выглядит жена Ивана Колесникова — актер признается, что живет в женском царстве Читать дальше 6 апреля 2026
Свежие проекты залетают как горячие пирожки: почему Колесникова стали так часто снимать в сериалах? Свежие проекты залетают как горячие пирожки: почему Колесникова стали так часто снимать в сериалах? Читать дальше 4 апреля 2026
Мы все еще надеемся увидеть 8 сезон: а пока давайте вспомним, чем закончился сериал «Сваты» Мы все еще надеемся увидеть 8 сезон: а пока давайте вспомним, чем закончился сериал «Сваты» Читать дальше 6 апреля 2026
Необычный сюжет и неожиданный финал: 3 российских детектива, достойных просмотра — когда весь мир подождет Необычный сюжет и неожиданный финал: 3 российских детектива, достойных просмотра — когда весь мир подождет Читать дальше 5 апреля 2026
Уделает и Семенова, и Брагина: эти 3 сериала объединяет один актер, но зато какой — есть и хит ТВ-3 Уделает и Семенова, и Брагина: эти 3 сериала объединяет один актер, но зато какой — есть и хит ТВ-3 Читать дальше 5 апреля 2026
По Брагину из «Первого отдела» больше не скучаю, ведь нашла детектив с Вдовиченковым с оценкой 7.4 — всего лишь 8 серий По Брагину из «Первого отдела» больше не скучаю, ведь нашла детектив с Вдовиченковым с оценкой 7.4 — всего лишь 8 серий Читать дальше 4 апреля 2026
Такое закрутили, что Голливуд отдыхает: нашла 3 российских сериала — дух захватывает Такое закрутили, что Голливуд отдыхает: нашла 3 российских сериала — дух захватывает Читать дальше 4 апреля 2026
Гораздо хуже Тани Бариновой из «Татьяниного дня»: эта роль красавицы Натальи Рудовой шокирует, но сыграно гениально Гораздо хуже Тани Бариновой из «Татьяниного дня»: эта роль красавицы Натальи Рудовой шокирует, но сыграно гениально Читать дальше 4 апреля 2026
16 лет отдала «Следу» и пропала: что стало с актрисой Анастасий Гулимовой, сыгравшей эксперта Амелину в знаменитом сериале 16 лет отдала «Следу» и пропала: что стало с актрисой Анастасий Гулимовой, сыгравшей эксперта Амелину в знаменитом сериале Читать дальше 4 апреля 2026
