В Сети вычислили, почему Колесников сейчас так часто снимается: «До Петрова, Борисова, Янковского ему далеко»

Начало 2026 года выдалось богатым на приятные события для почитателей таланта Ивана Колесникова. Артист буквально заполонил телевизионный эфир, лишний раз подтверждая свой статус одного из самых востребованных отечественных актеров. В интернете полагают, что у такой плотной занятости есть веские причины.

С первых недель 2026 года на экранах один за другим появляются проекты с его участием. В активе артиста уже пятый сезон «Первого отдела», детектив «Мертвая точка», а сейчас на Первом канале стартовала историческая драма «Новороссия. Потемкин», где Колесникову досталась главная роль.

В ближайших планах — сразу несколько премьер: криминальная драма «Околоточный», романтическая комедия «Брак понарошку», а также новый сезон детектива «Тверская».

Как полагают зрители в Сети, такая популярность актера объясняется его невысокими материальными запросами.

«Не самый высокий гонорар — причина, по которой Иван все чаще получает главные роли. Я ни в коем случае не считаю, что Иван бедствует и зарабатывает мало. Однако до ставки Петрова, Борисова, Янковского и других главных актеров страны ему пока далеко. Да и не пойдут они сниматься в сериалы от НТВ. Поэтому Колесников становится для канала оптимальным вариантом», — пишет автор Дзен-канала «Мир сериалов».

Его присутствие в кадре не требует баснословных гонораров, а профессионализм Колесникова гарантирует, что фильм или сериал не потеряет в качестве. В итоге в плюсе оказываются все — и создатели, и зрители.