Создатели «Первого отдела» скрывают дату выхода 5 сезона, но мы их уже раскусили: осени ждать не придется

Поклонники остросюжетных процедуралов затаили дыхание в ожидании. Главным объектом их нетерпения стал выход пятого сезона сериала «Первый отдел».

После головокружительных поворотов и напряжённого финала четвёртой части зрители остались с множеством вопросов. Судьба Брагина, его непростые отношения с семьей и коллегами и новые закрученные дела— всё это требует продолжения.

И если недавно считалось, что ждать новых серий придется до осени 2026 года, то теперь стало известно, что их премьера может пройти гораздо раньше.

Пятый сезон «Первого отдела»

В пятом сезоне Юрий Брагин решает вернуться на службу. Несмотря на уход из-за семейных проблем, он не может сидеть без дела. Правда, теперь он простой следователь в одном из районных отделов Петербурга.

Брагина не смущает такое понижение. Для него главное — снова работать и бороться с преступностью.

На новом месте он почти сразу погружается в одно особенное дело. Оно становится для него важнее всех остальных. Брагин узнает, что его предшественник по должности таинственно исчез. Выяснить, что же случилось с коллегой, превращается для него в дело личной чести.

Параллельно будет развиваться и история Шибанова. Герой продолжит налаживать свою личную жизнь. Он по-прежнему надеется на встречу с бывшей невестой Еленой Ракитиной.

И конечно, его не оставит Котикова. Шибанов попытается загладить перед ней свою вину. Он очень хочет сохранить с Таней хотя бы дружеские отношения.

Когда выйдет пятый сезон «Первого отдела»

Фанаты сериала долгое время гадали о дате премьеры. Четвертый сезон выходил в феврале 2025 года. Производство нового блока серий обычно занимает у канала не меньше года. Многие ожидали, что пятый сезон зрители увидят только осенью 2026 года.

Но ситуация изменилась во время новогодних праздников. НТВ запустил масштабный повтор всех сезонов «Первого отдела».

«И если НТВ не сбавит темп, то уже в первой половине февраля он повторит все предыдущие сезоны и сможет начать показ 5-го», — пишет автор Дзен-канала «Мир сериалов».

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.