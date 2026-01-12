Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Создатели «Первого отдела» скрывают дату выхода 5 сезона, но мы их уже раскусили: осени ждать не придется

Создатели «Первого отдела» скрывают дату выхода 5 сезона, но мы их уже раскусили: осени ждать не придется

12 января 2026 11:50
Кадр из сериала «Первый отдел»

Зрители считают, что повтор серий начали неслучайно.

Поклонники остросюжетных процедуралов затаили дыхание в ожидании. Главным объектом их нетерпения стал выход пятого сезона сериала «Первый отдел».

После головокружительных поворотов и напряжённого финала четвёртой части зрители остались с множеством вопросов. Судьба Брагина, его непростые отношения с семьей и коллегами и новые закрученные дела— всё это требует продолжения.

И если недавно считалось, что ждать новых серий придется до осени 2026 года, то теперь стало известно, что их премьера может пройти гораздо раньше.

Пятый сезон «Первого отдела»

В пятом сезоне Юрий Брагин решает вернуться на службу. Несмотря на уход из-за семейных проблем, он не может сидеть без дела. Правда, теперь он простой следователь в одном из районных отделов Петербурга.

Брагина не смущает такое понижение. Для него главное — снова работать и бороться с преступностью.

На новом месте он почти сразу погружается в одно особенное дело. Оно становится для него важнее всех остальных. Брагин узнает, что его предшественник по должности таинственно исчез. Выяснить, что же случилось с коллегой, превращается для него в дело личной чести.

Параллельно будет развиваться и история Шибанова. Герой продолжит налаживать свою личную жизнь. Он по-прежнему надеется на встречу с бывшей невестой Еленой Ракитиной.

И конечно, его не оставит Котикова. Шибанов попытается загладить перед ней свою вину. Он очень хочет сохранить с Таней хотя бы дружеские отношения.

Кадр из сериала «Первый отдел»

Когда выйдет пятый сезон «Первого отдела»

Фанаты сериала долгое время гадали о дате премьеры. Четвертый сезон выходил в феврале 2025 года. Производство нового блока серий обычно занимает у канала не меньше года. Многие ожидали, что пятый сезон зрители увидят только осенью 2026 года.

Но ситуация изменилась во время новогодних праздников. НТВ запустил масштабный повтор всех сезонов «Первого отдела».

«И если НТВ не сбавит темп, то уже в первой половине февраля он повторит все предыдущие сезоны и сможет начать показ 5-го», — пишет автор Дзен-канала «Мир сериалов».

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из сериала «Первый отдел»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
5 комментариев
«Олдскул» без Ароновой и другие громкие премьеры СТС, которые мы увидим в 2026 году «Олдскул» без Ароновой и другие громкие премьеры СТС, которые мы увидим в 2026 году Читать дальше 12 января 2026
«Маша + каша» с 4 млрд просмотров: как серия-рекордсмен оказалась переполнена отсылками к советскому кино (видео) «Маша + каша» с 4 млрд просмотров: как серия-рекордсмен оказалась переполнена отсылками к советскому кино (видео) Читать дальше 9 января 2026
Узнали, какой единственный эпизод «Даши-путешественницы» получил оценку 9,8 на IMDb: до рекорда «Озимандии» осталось совсем немного Узнали, какой единственный эпизод «Даши-путешественницы» получил оценку 9,8 на IMDb: до рекорда «Озимандии» осталось совсем немного Читать дальше 13 января 2026
Кажется, всё очевидно — и в этом вы ошибаетесь: 5 российских детективных сериалов с неожиданной развязкой Кажется, всё очевидно — и в этом вы ошибаетесь: 5 российских детективных сериалов с неожиданной развязкой Читать дальше 13 января 2026
Интригу держали месяцы — и вот её наконец раскрыли: когда и где стартует самый жуткий сериал зимы «Резервация» с Денисом Шведовым Интригу держали месяцы — и вот её наконец раскрыли: когда и где стартует самый жуткий сериал зимы «Резервация» с Денисом Шведовым Читать дальше 13 января 2026
Я уже ставлю напоминание в календаре: названа точная дата, когда «Аватар: Пламя и пепел» появится в российских кинотеатрах Я уже ставлю напоминание в календаре: названа точная дата, когда «Аватар: Пламя и пепел» появится в российских кинотеатрах Читать дальше 13 января 2026
«Легенду об Аанге» в кино так и не покажут, но для россиян это только плюс: увидим культовое аниме вместе со всем миром «Легенду об Аанге» в кино так и не покажут, но для россиян это только плюс: увидим культовое аниме вместе со всем миром Читать дальше 13 января 2026
Приготовила творожные печенья по рецепту Карамельки, Коржика и Компота — дети были в восторге: умяли всю тарелку за 1 минуту Приготовила творожные печенья по рецепту Карамельки, Коржика и Компота — дети были в восторге: умяли всю тарелку за 1 минуту Читать дальше 13 января 2026
«С большим удовольствием посмотрел»: для этого сериала время нашел даже Прохор Шаляпин — вот с чего стоит начать 2026 год «С большим удовольствием посмотрел»: для этого сериала время нашел даже Прохор Шаляпин — вот с чего стоит начать 2026 год Читать дальше 13 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше