В Сети выбрали самую неудачную часть франшизы «Шрэк» — рейтинг всего 6,1: «Напоминает детский утренник»

Франшиза «Шрэк» давно разрослась до нескольких фильмов. Однако многие зрители отмечают, что ни одна из последующих картин так и не смогла повторить магию самого первого мультфильма.

Его уникальный юмор и обаяние остались непревзойденными, сделав оригинальную историю эталоном, который поздним сиквелам достичь не удалось. А самым неудачным продолжением в Сети считают третью часть. И на это есть несколько причин.

Завязка

Идея столкнуть Шрэка с отцовскими обязанностями выглядела многообещающе. Однако в сюжете этот конфликт лишь изредка всплывает для формальности, почти не влияя на характер персонажа.

Конечно, есть сцены, где огр переживает о будущем отцовстве. Но эти тревоги так и остаются поверхностными — без глубоких размышлений и реального развития героя.

Слабый злодей

Принц Чарминг как главный злодей — идея понятная, у него были веские причины мстить Шрэку. Но вот воплощение этого образа вышло довольно бледным.

Весь его злодейский план свелся к эффектной речи в баре, после которой остальные сами всё сделали. Даже захватив город, он в первую очередь озадачился своей пьесой.

А кульминация и вовсе свелась к насмешкам над спектаклем. По сути, он ничего не совершил лично — всё сделали другие, а он просто присутствовал.

«Через весь мульт проходит спектакль который ставит принц. Непонятно зачем это вообще он же не актер. Напоминает детский утренник. Из всех "Шрэков" третья часть самая неинтересная на мой взгляд», — пишут в Сети.

Баллы на IMDb мнения пользователей подтверждают: у части «Шрэк Третий» самая низкая оценка в 6,1.

