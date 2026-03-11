В Сети выбрали любимую наложницу из «Монолога фармацевта»: «Глаз не отвести»

В центре сюжета аниме «Монолог фармацевта» оказывается семнадцатилетняя девушка по имени Маомао, чья жизнь делает неожиданный и жесткий поворот. Ее похищают и принуждают к службе в императорском дворце, но даже в неволе юная особа не теряет духа и продолжает надеяться на освобождение.

Ситуация кардинально меняется, когда наследники престола неожиданно заболевают. Глубокие познания Маомао в фармацевтике, доставшиеся ей от приемного отца-аптекаря, оказываются как нельзя кстати. Поначалу она пытается помогать больным тайком, но вскоре скрывать свой талант становится невозможно, и девушка попадает в поле зрения высокопоставленных особ двора. Так простая служанка получает шанс полностью переменить свою участь.

За время пребывания во дворце Маомао знакомится со множеством наложниц, каждая из которых имеет свой характер и тайны. Однако зрители в Сети особенно выделяют одну из них.

Наложницы в аниме

В императорском гареме аниме «Монолог фармацевта» сложилась довольно запутанная иерархия, где каждая женщина имеет свой титул и положение. Адо занимает особое место как первая наложница, знающая правителя еще с детских лет, и носит почетное звание «Чистая подруга». Именно она стала той, кто приютил и защитил Маомао, когда та оказалась во дворце.

Геку считается официальной фавориткой императора и обладает титулом «Драгоценная супруга». К слову, в ее свите изначально и оказалась главная героиня.

Лихуа удостоена звания «Мудрой супруги», а юная Лишу носит титул «Добродетельной», что говорит об их высоком статусе при дворе.

После того как Адо покинула гарем, ее место заняла Лоулань, получившая титул новой «Чистой супруги». Все эти женщины создают сложную систему взаимоотношений и влияния, где каждая наложница обладает уникальным положением, что постоянно отражается на судьбе главной героини.

Отзывы зрителей

Поклонники «Монолога фармацевта» давно уже распределили свои симпатии среди обитательниц императорского гарема и вовсю обсуждают персонажей в Сети. Безусловной фавориткой зрительской аудитории стала Гекуе, та самая молодая наложница, в свиту которой попала главная героиня.

«Она просто красавица с этими роскошными розовыми волосами в сочетании с изумрудными глазами, глаз не отвести», «Не по годам мудрая: всего 19 лет — а такая взрослая», — пишут в Сети.

Именно благодаря своей прозорливости Гекуе сумела разглядеть в обычной служанке Маомао особый потенциал и взяла ее к себе, что в итоге и запустило цепочку удивительных событий.