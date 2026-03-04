Меню
Киноафиша Статьи В Сети выбрали лучшую версию «Маугли» — «Союзмультфильм» остался не у дел: «От бандерлогов не по себе»

4 марта 2026 19:35
Кадр из мультсериала «Маугли»

Зрители посчитали советский мультик жутким.

Когда речь заходит о любимых сказках, в голове всплывают сразу несколько картинок. Винни‑Пух может быть задумчивым и слегка ворчливым, как у Хитрука, а может — простодушным и неуклюжим, как в диснеевском варианте.

Золушка у одних ассоциируется с нежным голосом и хрустальными туфельками, у других — с пышными юбками и мышатами‑помощниками. И каждый вариант по‑своему живёт в памяти зрителей.

В России и странах бывшего Союза принято считать, что советские экранизации — это эталон, особенно те, что вышли из «Союзмультфильма». Но иногда западные версии нравятся публике ничуть не меньше, а то и больше.

«Маугли» СССР

В 1967 году «Союзмультфильм» выпустил «Маугли», и с первых же кадров стало понятно: это не просто развлечение для малышей. История про ребёнка, который выживает в диких джунглях, постепенно превращаясь из беззащитного детёныша в настоящего мужчину, оказалась на удивление серьёзной. А местами даже пугающей.

Чего стоил один только Каа с его гипнотическим взглядом, от которого становилось не по себе даже взрослым. Или образ Шер‑Хана, в котором не было ни капли диснеевской мультяшности.

Кадр из мультсериала «Маугли»

«Книга джунглей»

На этом фоне «Книга джунглей», вышедшая в том же 1967 году, смотрится гораздо легче и жизнерадостнее. Почти все персонажи здесь поют, улыбаются и излучают дружелюбие, даже Шер-Хан хоть и неприятен, но не вызывает того леденящего ужаса, как в советской версии.

Взросление героя в суровых условиях тут никого особенно не волнует — зато приключений, песен и ярких красок хоть отбавляй. И финал совсем другой: Маугли уходит к людям не потому, что осознаёт свою природу, а потому что влюбляется в девочку.

Советский же герой к этому моменту уже внутренне повзрослел и сам делает выбор. Зрители в комментариях разделились, но многие признаются: диснеевская версия ближе именно из‑за своей лёгкости.

Кадр из мультфильма «Книга джунглей»

«Диснеевский "Маугли" мне ближе — он светлее и добрее», «Я вырос на весёлом Балу, а когда впервые увидел советскую версию с этими бандерлогами, мне стало по‑настоящему не по себе», «Советский мультфильм гораздо ближе к книге, поэтому он такой мрачный. Детям его лучше не показывать», — поделились впечатлениями зрители.

Фото: Кадры из мультсериала «Маугли», мультфильма «Книга джунглей» (1967)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
