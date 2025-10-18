В Сети выбрали лучший фильм Гайдая: иностранцы с этим мнением не согласны - они поставили 8,4 другому шедевру

Картину определили на основе оценок и опросов.

У фильмографии Леонида Гайдая немало поклонников. Сложно найти зрителя, который не смотрел бы хотя бы один фильм режиссера.

Неудивительно, что ленты постановщика попадают в те или иные топы. И практически везде особенно выделяют одну из них.

Лучший фильм Гайдая

Опрос, проведенный РБК Life, выявил безоговорочного лидера среди советских картин. Комедия «Иван Васильевич меняет профессию» заняла первую позицию, опередив множество знаковых кинолент, включая военную драму «Они сражались за Родину», лирических «Девчат» и оскароносную «Москва слезам не верит».

Согласно исследованию «Мосфильм. Золотая коллекция», эта работа Гайдая обладает и другим значимым достижением — в ней содержится самая высокая концентрация качественного юмора. По критерию лучших шуток картина превзошла даже хрестоматийную «Бриллиантовую руку» и всенародно любимых «Джентльменов удачи».

Рейтинг фильмов Гайдая

Восприятие комедий Леонида Гайдая демонстрирует интересный контраст между отечественными и западными зрителями. На постсоветском пространстве бесспорным фаворитом остается картина «Иван Васильевич меняет профессию», собравшая средний балл 8,8.

Международная аудитория выставляет оценки иначе. На платформе IMDb та же лента с Юрием Яковлевым получает твердые 8,2. Однако пальму первенства западные зрители отдают «Операции "Ы"», которая с результатом 8,4 становится самой высоко оцененной работой режиссера на этой площадке.

