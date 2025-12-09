Меню
Киноафиша Статьи Из трех богатырей Алеша Попович кажется самым глупым, хоть и сильным: но в народных былинах этот герой ничем не хуже других, а даже лучше

9 декабря 2025 10:52
Кадр из мультфильма «Три богатыря»

Попробуйте вспомнить, кто одолел Тугарина хитростью.

Образ Алёши Поповича уже много лет вызывает жаркие споры: почему в мультфильмах он кажется легкомысленным, а в Сети его нередко называют «тупым»?

На самом деле этот персонаж Алёши куда сложнее. В народных былинах он всегда был не простаком, а самым хитрым и остроумным из богатырей — тем, кто побеждает не кулаками, а головой.

Почему кажется, что Алёша «несерьёзный»

Алёша — самый молодой из троицы. Он дерзкий, горячий, любит шутить и порой действует на эмоциях. На фоне сурового Ильи и рассудительного Добрыни его манера поведения кажется легкомысленной, поэтому зрителям и создаётся впечатление «несобранности».

Кадр из мультфильма «Три богатыря»

Что скрывается за образом «шутника»

Но если убрать оболочку, видно совсем другого героя. В былинах Алёша — мастер смекалки. Тугарина Змеевича он одолел не силой, а хитростью, что в те времена считалось не меньшим подвигом, чем победить в честном бою. Его способность вывернуться из любой ситуации — тоже богатырская мощь, просто другого характера.

Молодецкая удаль как суперспособность

Главное оружие Алёши — быстрота реакции и находчивость. Он принимает решения мгновенно, часто спасая тех, кто сильнее его физически. Ирония, ловкость, острый язык — всё это часть его характера, а не признак глупости. Народная традиция видела в нём образ молодого богатыря, который ещё учится, но уже способен на великие дела.

И если кто-то в сети снова спрашивает, почему Алёша Попович такой «тупой», правильный ответ простой: он не глупый — он хитрый герой, который побеждает смехом и смекалкой, а не тяжёлым мечом.

Также прочитайте: Ну, с пополнением! Цвета конвертов выдали пол будущих наследников Алёши, Добрыни и Ильи — вот кто у них родится (спойлер)

Фото: Кадр из мультфильма «Три богатыря»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
