Любовь живет три года: как сложилась бы судьба Катерины в продолжении фильма «Москва слезам не верит»

29 марта 2026 08:27
Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Героиню ждали новые испытания.

За более 40 лет проката «Москва слезам не верит» успела превратиться в настоящую киноклассику. Зрители снова и снова возвращаются к судьбам полюбившихся героинь, каждая из которых по-своему прокладывает путь к личному счастью.

При этом существовала возможность появления продолжения этой истории. По крайней мере, Владимир Меньшов задумывался о сиквеле дважды: впервые — в начале восьмидесятых, на волне ошеломляющего успеха первого фильма, а затем — уже в 2008 году.

Однако воплотить этот замысел в жизнь так и не удалось. Зато в интернете уже вовсю фантазируют о том, какой могла бы стать «Москва слезам не верит 2».

Возможный сюжет

События картины разворачиваются в 1999 году — три подруги встречают Новый год вместе, но настроение у них далеко от праздничного.

Людмила тяжело пережила девяностые: занималась торговлей на рынке, ездила за товаром, работала в сфере недвижимости и попала в финансовую пирамиду. Ее личная жизнь была связана с военным, за которого она постоянно тревожилась — его то и дело отправляли в зоны боевых действий.

Тосе удалось сохранить семью с Николаем, однако они столкнулись с безработицей и острой нуждой. Женщине пришлось пойти в продавщицы, а муж устроился в охрану. Они вырастили сыновей, младшему из которых исполнилось 18 лет, и он отправился служить в армию.

Катерина после трех лет отношений рассталась с Гошей. Предприятие, где она трудилась, обанкротилось, и героиня решила заняться политической карьерой.

Отношения с дочерью разладились окончательно: девушка вышла замуж за сына дипломата и уехала за границу, где родила ребенка. Катерина так и не увидела своего внука, пишет автор Дзен-канала «Киновед в штатском».

Мнение зрителей

Пользователи Сети сошлись во мнении, что по сравнению с оригинальной лентой подобное продолжение получилось бы чересчур мрачным и безрадостным. Комментаторы выразили облегчение от того, что такой сиквел даже не планировали запускать в производство.

«Мы и так пережили всю эту беспросветную тоску в девяностые, не хочется видеть это еще и на экране», «У Тоси с Николаем должно было сложиться лучше, они ведь трудились на стройке, а в те годы это было достаточно перспективное направление», «Хорошо, что этот мрачный фильм так и не сняли», — поделились впечатлениями зрители.

Фото: Кадры из фильма «Москва слезам не верит» (1979)
Светлана Левкина
В СССР этот фильм изрезали, перемонтировали и все равно запретили: а в США он восхитил даже Леди Гагу и Мадонну В СССР этот фильм изрезали, перемонтировали и все равно запретили: а в США он восхитил даже Леди Гагу и Мадонну Читать дальше 6 апреля 2026
«Зима близко» — говорили с ужасом хоббиты: эти холода едва не уничтожили Шир, но во «Властелине колец» их не показали «Зима близко» — говорили с ужасом хоббиты: эти холода едва не уничтожили Шир, но во «Властелине колец» их не показали Читать дальше 6 апреля 2026
Маринетт теряет отца, а Супер-Кот — не Адриан? Первая идея мультика о Леди Баг была бы кошмаром для зрителей Маринетт теряет отца, а Супер-Кот — не Адриан? Первая идея мультика о Леди Баг была бы кошмаром для зрителей Читать дальше 6 апреля 2026
Американцы пересняли «Вторую жизнь Уве», и ремейк не спас даже Том Хэнкс: «Недотянуто по всем категориям» Американцы пересняли «Вторую жизнь Уве», и ремейк не спас даже Том Хэнкс: «Недотянуто по всем категориям» Читать дальше 6 апреля 2026
Этот спешл «Леди Баг и Супер-Кота» завоевал всю Америку: «Готовый конкурент Disney» Этот спешл «Леди Баг и Супер-Кота» завоевал всю Америку: «Готовый конкурент Disney» Читать дальше 5 апреля 2026
Эту ошибку в советском хите «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» замечали только отличники: остальные 60 лет ничего не видели Эту ошибку в советском хите «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» замечали только отличники: остальные 60 лет ничего не видели Читать дальше 5 апреля 2026
Смотрели «Клан Сопрано» и не верили, что так может быть? Реальный прототип Тони еще жестче — о психиатре он точно не задумывался Смотрели «Клан Сопрано» и не верили, что так может быть? Реальный прототип Тони еще жестче — о психиатре он точно не задумывался Читать дальше 5 апреля 2026
Русский след в «Звездных войнах» оказался самым громким мифом: как эвоки связаны с одним из народов России Русский след в «Звездных войнах» оказался самым громким мифом: как эвоки связаны с одним из народов России Читать дальше 5 апреля 2026
Самый скандальный сериал HBO вернется на экраны на Пасху: у «Эйфории» не зря рейтинг 18+ Самый скандальный сериал HBO вернется на экраны на Пасху: у «Эйфории» не зря рейтинг 18+ Читать дальше 5 апреля 2026
В советском Винни-Пухе нет ни одного человека — даже Кристофера Робина: почему из мультика вырезали всех людей В советском Винни-Пухе нет ни одного человека — даже Кристофера Робина: почему из мультика вырезали всех людей Читать дальше 4 апреля 2026
