Любовь живет три года: как сложилась бы судьба Катерины в продолжении фильма «Москва слезам не верит»

За более 40 лет проката «Москва слезам не верит» успела превратиться в настоящую киноклассику. Зрители снова и снова возвращаются к судьбам полюбившихся героинь, каждая из которых по-своему прокладывает путь к личному счастью.

При этом существовала возможность появления продолжения этой истории. По крайней мере, Владимир Меньшов задумывался о сиквеле дважды: впервые — в начале восьмидесятых, на волне ошеломляющего успеха первого фильма, а затем — уже в 2008 году.

Однако воплотить этот замысел в жизнь так и не удалось. Зато в интернете уже вовсю фантазируют о том, какой могла бы стать «Москва слезам не верит 2».

Возможный сюжет

События картины разворачиваются в 1999 году — три подруги встречают Новый год вместе, но настроение у них далеко от праздничного.

Людмила тяжело пережила девяностые: занималась торговлей на рынке, ездила за товаром, работала в сфере недвижимости и попала в финансовую пирамиду. Ее личная жизнь была связана с военным, за которого она постоянно тревожилась — его то и дело отправляли в зоны боевых действий.

Тосе удалось сохранить семью с Николаем, однако они столкнулись с безработицей и острой нуждой. Женщине пришлось пойти в продавщицы, а муж устроился в охрану. Они вырастили сыновей, младшему из которых исполнилось 18 лет, и он отправился служить в армию.

Катерина после трех лет отношений рассталась с Гошей. Предприятие, где она трудилась, обанкротилось, и героиня решила заняться политической карьерой.

Отношения с дочерью разладились окончательно: девушка вышла замуж за сына дипломата и уехала за границу, где родила ребенка. Катерина так и не увидела своего внука, пишет автор Дзен-канала «Киновед в штатском».

Мнение зрителей

Пользователи Сети сошлись во мнении, что по сравнению с оригинальной лентой подобное продолжение получилось бы чересчур мрачным и безрадостным. Комментаторы выразили облегчение от того, что такой сиквел даже не планировали запускать в производство.