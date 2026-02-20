В Сети уверены, что принц Чарминг из «Шрэка» — точно не сын Феи: достаточно одного взгляда на экран, чтобы найти его реальную мать

Мультфильм «Шрэк» давно получил статус культового, и даже спустя годы после выхода финальной на данный момент части зрители продолжают придумывать новые теории о любимых героях.

Одна из таких теорий звучит довольно шокирующе: принц Чарминг и принцесса Фиона вполне могут оказаться братом и сестрой. С первого взгляда это кажется маловероятным, но если рассмотреть версию повнимательнее, находятся определенные основания, которые заставляют задуматься.

Чарминг и Фея

Зоркие фанаты «Шрэка» сразу обратили внимание на нестыковку: откуда у принца Чарминга взялись претензии на трон, если его мать — Фея — не имеет к королевской крови никакого отношения? Самозванец ведет себя так, будто корона принадлежит ему по праву, но это право никак не обосновано.

Внешность героя тоже добавляет вопросов. Фея — существо хрупкое, крылатое и владеющее магией, а Чарминг — рослый, физически сильный мужчина без намека на волшебные способности. Слишком много отличий от матери, чтобы не задуматься.

В фанатской среде родилась теория, объясняющая этот парадокс. Возможно, Фея была бесплодна и пошла на хитрость, чтобы заполучить ребенка.

Она превратила короля Гарольда в жабу и поставила условие: человеческий облик в обмен на обещание отдать ей своего первенца. Фионе, разумеется, никто не рассказывал о таких темных делах. А учитывая, сколько тайн скрывал королевский дворец, версия с похищенным младенцем — хоть и не нова, но выглядит вполне правдоподобно.

Чарминг и Лилиан

Теория о родстве Чарминга и Фионы обретает вес благодаря внешним совпадениям. Самый заметный аргумент — сходство Чарминга с королевой Лилиан. Зрителям достаточно одного взгляда на экран, чтобы заметить: у них одни и те же черты, словно их рисовали с одного образца.

Но интрига на этом не заканчивается. Если сравнивать Чарминга непосредственно с Фионой, тоже вырисовывается любопытная картина. Линии их лиц повторяют друг друга: та же манера укладывать волосы, одинаковые очертания носа и даже морщинки на лбу расположены схожим образом. Такие детали обычно не бывают случайными.