В Сети сравнили «Первый отдел» и «Следствие ведут знатоки»: «Нас приучили к шлаку»

Зрители не в восторге от современных детективов.

Новый сезон «Первого отдела» пока вызывает противоречивые реакции у зрителей. Твисты, продуманные сценаристами, показались фанатам вторичными, а образы героев — изменившимися к худшему.

В итоге, по мнению некоторых поклонников, такие современные детективы, как «Первый отдел» безнадежно проигрывают советским культовым лентам.

Критика «Первого отдела»

Одна из зрительниц заявила, что сначала пересмотрела советский легендарный сериал «Следствие ведут знатоки», а потом по совету подруги включила «Первый отдел». И разница была очевидна.

«После "Знатоков" "Первый отдел "— это кошмар. Каждая серия "Знатоков" — это просто шедевр, можно считать отдельной лентой, в которой сыграли только талантливые актеры СССР, даже в маленьких ролях», — добавила она.

Впрочем, пользовательница отметила, что втянулась в итоге и в историю Брагина и Шибанова — правда, радости ей это не доставило.