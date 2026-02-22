В Сети сравнили «Первый отдел» и «Следствие ведут знатоки»: «Нас приучили к шлаку»

Новый сезон «Первого отдела» пока вызывает противоречивые реакции у зрителей. Твисты, продуманные сценаристами, показались фанатам вторичными, а образы героев — изменившимися к худшему.
В итоге, по мнению некоторых поклонников, такие современные детективы, как «Первый отдел» безнадежно проигрывают советским культовым лентам.
Критика «Первого отдела»
Одна из зрительниц заявила, что сначала пересмотрела советский легендарный сериал «Следствие ведут знатоки», а потом по совету подруги включила «Первый отдел». И разница была очевидна.
«После "Знатоков" "Первый отдел "— это кошмар. Каждая серия "Знатоков" — это просто шедевр, можно считать отдельной лентой, в которой сыграли только талантливые актеры СССР, даже в маленьких ролях», — добавила она.
Впрочем, пользовательница отметила, что втянулась в итоге и в историю Брагина и Шибанова — правда, радости ей это не доставило.
«Нас приучили к шлаку, потому что «кормят» этим с экранов. Но все-таки надо временами пересматривать советские ленты, чтобы знать как должно быть», — отметила зрительница.