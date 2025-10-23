Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В Сети спорят, нужен ли Афоня хоть кому-то кроме Кати. А вдруг правда — никому? Как Данелия снял самую честную историю про одиночество

В Сети спорят, нужен ли Афоня хоть кому-то кроме Кати. А вдруг правда — никому? Как Данелия снял самую честную историю про одиночество

23 октября 2025 07:00
Кадр из фильма «Афоня»

И самое интересное, сантехник сам в этом виноват.

Комедия Георгия Данелии «Афоня» (1975) — вовсе не такая лёгкая, как кажется. За внешней иронией скрывается история человека, который медленно и методично вычеркивает себя из жизни других.

В Сети всё чаще пишут: Афоня никому не нужен — кроме Кати. Так ли это? На первый взгляд — вроде да. Но если присмотреться, становится ясно: дело не в том, что его не любят, а в том, что он сам от всех отвернулся.

Афоня и его добровольное одиночество

Афанасий Борщёв живёт, как будто поставил на себе крест. Работа — формальность, общение — из вежливости, а дружба — это сосед, с которым можно выпить.

Даже тётку, которая ждёт писем от племянника, он забыл напрочь — бедная женщина сама себе пишет и зачитывает их соседям. В квартире — одна вилка, и это, пожалуй, лучший символ его замкнутости.

Он мечтает о «настоящей жизни» — жене, детях, чистой избе. Но это не мечта, а красивая сказка, в которую он сам не верит. Афоня привык к застою, к одиночеству и грязи, где всё знакомо и ничего не болит.

В Сети спорят, нужен ли Афоня хоть кому-то кроме Кати. А вдруг правда — никому? Как Данелия снял самую честную историю про одиночество

Катя как вызов

И вот появляется Катя Снегирёва. Она не красавица, не спасительница, просто живая, тёплая девушка, которая видит в нём человека, а не обломок. Ей нужен именно Афоня — с похмельем, с равнодушием, с его вечным «потом».

Но именно этого он и боится — что его полюбят по-настоящему. Катя рушит привычный порядок, лезет в его мир, где всё давно застыло. Она как сквозняк в квартире без окон.

В Сети спорят, нужен ли Афоня хоть кому-то кроме Кати. А вдруг правда — никому? Как Данелия снял самую честную историю про одиночество

Любовь, которая не спасёт

Катя отказывается от загранкомандировки, остаётся ради него — жест отчаянный, почти безумный. В финале она приезжает, когда Афоня впервые понимает, что вокруг никого нет. Только тишина, пустая деревня и собственное эхо.

Но Данелия не верит в чудеса: даже если они будут вместе, счастья не выйдет. Афоня слишком привык к одиночеству, чтобы из него выбраться. А Катя — единственный человек, которому он действительно нужен. И это, пожалуй, самое грустное признание во всей комедии.

Ох уж этот «Афоня»: данный тест под силу только тем, кто родился в СССР — молодежь не справится 100%.

Фото: Кадр из фильма «Афоня»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Новосельцев из «Служебного романа» не любил ни «мымру» Калугину, ни свою жену — так кого же он любил на самом деле? Новосельцев из «Служебного романа» не любил ни «мымру» Калугину, ни свою жену — так кого же он любил на самом деле? Читать дальше 22 октября 2025
Думали, Новосельцев из «Служебного романа» — простофиля и тихоня? Но газета, которую он читал, выдает в нем совсем другого человека Думали, Новосельцев из «Служебного романа» — простофиля и тихоня? Но газета, которую он читал, выдает в нем совсем другого человека Читать дальше 21 октября 2025
«Шурик так не сможет!» — кричал Гайдай: как за 40 рублей и три бутылки родилась машина времени в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» «Шурик так не сможет!» — кричал Гайдай: как за 40 рублей и три бутылки родилась машина времени в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» Читать дальше 19 октября 2025
«Подмену» от Гайдая заметите не сразу: Кремль в «Иван Васильевич меняет профессию» пришлось снимать в сотнях километров от Москвы «Подмену» от Гайдая заметите не сразу: Кремль в «Иван Васильевич меняет профессию» пришлось снимать в сотнях километров от Москвы Читать дальше 19 октября 2025
«Три кота» празднуют большой юбилей: культовому мультику уже 10 лет, а сколько тогда котятам, которые никак не взрослеют «Три кота» празднуют большой юбилей: культовому мультику уже 10 лет, а сколько тогда котятам, которые никак не взрослеют Читать дальше 24 октября 2025
Йода вообще не должен был быть зеленым: архивы раскрывают другой взгляд на самого популярного героя «Звёздных войн» Йода вообще не должен был быть зеленым: архивы раскрывают другой взгляд на самого популярного героя «Звёздных войн» Читать дальше 24 октября 2025
Не все хотели только денег: какой приз в фильме «Долгая прогулка»? Не все хотели только денег: какой приз в фильме «Долгая прогулка»? Читать дальше 23 октября 2025
Рюкзаки с деньгами и много водки: Меньшов готовился снять «Москва слезам не верит 2» с дочкой в главной роли – угадаете, почему передумал? Рюкзаки с деньгами и много водки: Меньшов готовился снять «Москва слезам не верит 2» с дочкой в главной роли – угадаете, почему передумал? Читать дальше 23 октября 2025
Минус 500 тысяч зрителей и 60 лет насмарку: даже главный актер открестился от провального нового «Доктора Кто», но это еще не конец Минус 500 тысяч зрителей и 60 лет насмарку: даже главный актер открестился от провального нового «Доктора Кто», но это еще не конец Читать дальше 23 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше