В Сети советуют не выключать «Дракулу» до самых титров: мы проверили слухи о бонусной сцене от Люка Бессона

Люк Бессон заново оживил старинную легенду о вампире. Он подошел к делу со своим фирменным почерком.

В фильме «Дракула» причудливо смешались готическая эстетика, мелодраматические ноты и легкое безумие. Получилась даже не столько страшная сказка, сколько грустная опера. Вечная жизнь там предстает не как дар, а как бесконечное проклятие.

Сюжет фильма «Дракула»

В основе сюжета лежит старинная история. В V веке молодой граф теряет свою возлюбленную супругу. Не в силах перенести утрату, он отрекается от веры. Это отчаяние навсегда меняет его судьбу, превращая в бессмертного вампира.

Проходит четыре столетия. Действие переносится в Лондон XIX века. Здесь граф встречает девушку, поразительно похожую на его погибшую жену. Пораженный этим сходством, Дракула начинает повсюду преследовать свою новую знакомую.

Сцена после титров

В финале Влад осознал правду слов священника. Он понял, что не может увлечь Элизабету в свой тёмный мир.

Несмотря на мольбы жены, князь попросил Ван Хельсинга убить его. Перед смертью он объяснил Элизабете, что поступает так из любви.

Со смертью Влада исчезло и наложенное им проклятье. Все его жертвы обрели свободу. Элизабета снова стала обычной смертной. Однако пережитое горе не позволило ей вернуться к прежней жизни.

В последней сцене появляются мальчики в воротах замка, это бывшие горгульи, служившие князю. Видимо, Дракула много лет назад превратил детей в каменных стражей.

В интернете популярен слух, призывающий досмотреть титры до конца. Поклонники надеялись увидеть секретную сцену с Дракулой. Но на самом деле Люк Бессон не стал добавлять после титров никаких бонусных материалов.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кем был настоящий Влад Цепеш.