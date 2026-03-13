В Сети обрушились на «Девчат»: «Если это подруги, то каковы тогда враги? Сплошные лицемерки»

13 марта 2026 09:54
Кадр из фильма «Девчата» (1961)

Комментаторы в шоке от поступков героинь.

«Девчата» долгие десятилетия считались эталоном советской романтической комедии — фильм, который грел душу, дарил улыбку и казался воплощением всего самого светлого и правильного. История простой поварихи Тоси, которая приехала покорять лесоповал и заодно сердце красавца Ильи, врезалась в память не одному поколению зрителей. Казалось бы, что может быть не так с этой милой картиной?

Однако у современной молодежи на этот счет совершенно другое мнение. Включив фильм без скидок на «советское воспитание» и «дух времени», зумеры увидели не столько романтику, сколько историю о токсичных отношениях, абьюзе и обесценивании.

То, что раньше сходило за мужскую харизму и суровый сибирский характер, сегодня читается как красные флаги один за другим. Игроман, бабник и альфонс в одном флаконе — таким предстает главный герой в глазах молодых критиков.

Разбирая фильм на цитаты, молодые зрители добрались и до женских образов, и тут вскрылись детали похлеще, чем в сюжетной линии главных героев. Вера, например, узнав об измене мужа, собирает вещи и уезжает в Сибирь даже без попытки поговорить.

«Просто по-взрослому сбежала, при этом еще и письма сжигает, чтобы человек даже оправдаться не мог. Ну очень зрелое решение, ничего не скажешь», — иронизируют пользователи.

Надя вызывает у комментаторов еще больше вопросов. Девушка годами встречается с мужчиной намного старше себя, который явно устроился на всем готовом и даже не думает вести ее в загс.

«А она сидит, верит и мечтает о прекрасном, выглядит при этом откровенно жалко. Ни капли симпатии такая ситуация не вызывает», — выносят вердикт зрители.

Единственной, кому относительно повезло с мужчиной, называют Катю. И она же, кстати, пытается предупредить Тосю о том, что Илья тот еще ловелас.

«Одна Катя пытается подругу уберечь от ошибки, пока остальные "добрые" подружки только посмеиваются за спиной», — подмечают в комментариях.

Анфиса, при всей своей красоте и толпе поклонников, выглядит глубоко несчастной. И это, по мнению молодых зрительниц, отдельный повод для грусти.

«Нам пытаются внушить, что красивая женщина обязательно должна страдать, пока не найдет мужика. А где вообще идея собственного развития? Неужели смысл жизни только в этом?» — недоумевают девушки.

В целом же вся компания девушек из общежития, мягко говоря, не тянет на звание подруг.

«Если это подруги, то каковы тогда враги? Сплошные лицемерки. Фильм, который учит добру и искренности? Да он скорее показывает обратное», — резюмируют в Сети.

Фото: Кадры из фильма «Девчата» (1961)
Светлана Левкина
