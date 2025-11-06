В Сети назвали сезон «Бандитского Петербурга», на котором сериал надо было закончить: «Все, что дальше — муть»

У неудач сиквелов были свои причины.

Второй сезон сериала «Бандитский Петербург» под названием «Адвокат» смотрели даже те, кто обычно избегает криминальных драм. Слишком уж сильное впечатление оставили образы, созданные Алексеем Серебряковым и Дмитрием Певцовым.

Однако финал «Адвоката» мог быть совсем другим. Продюсеры предлагали Владимиру Бортко сохранить жизнь обоим друзьям — и Званцеву, и Челищеву. Или хотя бы одному из них. Это открывало возможность для съемок огромного числа сиквелов.

Но режиссер остался непреклонен. Он считал, что бандит должен получить заслуженное наказание — лишь бесславный конец.

Несмотря на это, новые сезоны «Бандитского Петербурга» все же выходили позже — всего в проекте 10 глав. Однако они уже не достигали прежней популярности.

Уход режиссера

После завершения «Адвоката» продюсеры все же хотели продолжить историю. Изначально Владимир Бортко согласился работать над сиквелами.

Однако в этот момент он получил неожиданное предложение. Ему предложили экранизировать классические произведения. Так на свет появились его знаменитые «Идиот» и «Мастер и Маргарита».

Работу над следующими сезонами «Бандитского Петербурга» доверили другим режиссерам. И замена на пользу проекту не пошла.

Актерский состав

Создателям не удалось сохранить и прежний актерский состав. Во втором сезоне играли не только Певцов и Серебряков. К ним добавились Олег Басилашвили, Виктор Сухоруков и Зинаида Шарко. По уровню таланта и известности это был беспрецедентный ансамбль.

Оставшиеся в сюжете персонажи Александра Домогарова и Евгения Сидихина не произвели аналогичного впечатления. Замена актрисы, исполнявшей роль Кати Званцевой, также не вызвала одобрения у зрителей

«"Бандитский Петербург" надо было заканчивать "Адвокатом". Все, что дальше — муть, это только попытки команды неплохих актеров что-то такое изобразить, но не цельный художественный проект, и, уж тем более, никакая не классика жанра», — пишут комментаторы.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Дроздова не стала сниматься в третьем сезоне «Бандитского Петербурга».