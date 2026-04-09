Меню
Русский English
Отмена
Статьи В Сети назвали причину, почему «Черное солнце» круче «Первого отдела»: «Сравнили гениальность с посредственностью»

В Сети назвали причину, почему «Черное солнце» круче «Первого отдела»: «Сравнили гениальность с посредственностью»

9 апреля 2026 15:42
Кадр из сериала «Черное солнце»

По мнению поклонников, у Юрия Чурсина лучше получается блистать на экране.

У Ивана Колесникова удаются убедительные образы детективов и следователей. Сериалы «Первый отдел» и «Тверская» это доказывают.

Но некоторые зрители отметили, что роль Юрия Чурсина в проекте «Чёрное солнце» оказалась куда сильнее. Хотя задачи перед звездами на экране стояли приблизительно одинаковые.

Сюжет

Капитан Евгений Чагин, оперуполномоченный, направляется в леса под Выборгом — туда, где, по обращению в полицию гражданки Молдовы по имени Габи, бесследно исчезла её родная сестра. На месте предполагаемых поисков Чагин натыкается на остатки кострища, а уже на следующий день получает тревожную весть: сама Габи тоже пропала.

Параллельно в городе появляется свежее лицо — новый следователь по имени Игорь Жук. Жуку и Чагину предстоит объединить усилия, чтобы выйти на след преступника.

Кадр из сериала «Черное солнце»

Детали

Юрий Чурсин в проекте как раз играет Игоря Жука, молчаливого, принципиального следователя. И, как считают зрители, это было точное попадание.

«Юрий Чурсин, как всегда, находится в отменной форме. Намного убедительнее Колесникова играет следаков», «Чурсин великолепен, все четко, грамотная речь, спокоен и невозмутим, таких бы всех работников органов», «Чурсин и Колесников, как актёры располагаются на совершенно разных уровнях. Чурсин один из лучших на сегодня российских актёров. Колесников — посредственный актёр. Сравнили гениальность с посредственностью, это несерьезно», — пишут в Сети.

Фото: Кадры из сериала «Черное солнце»
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше