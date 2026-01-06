В Сети нашли причину провала сиквелов «Терминатора»: согласитесь, что с Сарой Коннор вечно все было не так?

Франшиза Джеймса Кэмерона носит название «Терминатор», но для многих именно Сара Коннор стала ее главным лицом. Линда Хэмилтон сумела создать настолько живой и убедительный образ, что именно с ней связывают оглушительный успех первых двух картин.

Актриса ненадолго вернулась к роли в «Тёмных судьбах». Этот фильм вызвал неоднозначную реакцию, однако в одном зрители единодушны: только Хэмилтон может быть настоящей Сарой Коннор. И для такого мнения есть веские основания.

Образ Сары Коннор

Сара Коннор стала героиней, которая появилась раньше своего времени. Сегодня сильных персонажей часто показывают сразу с суперспособностями, без всякого развития. Но Сара была обычным человеком, когда на нее начал охоту киборг из будущего.

Вся сила ее образа — в удивительном превращении. Из растерянной девушки она становится настоящим бойцов благодаря Кайлу Ризу. Ее путь полон травм: погони, неожиданная любовь, гибель Риза и осознание своей судьбы, когда она узнает о беременности.

Во втором фильме зрители видят совершенно другую Сару — одержимую защитой сына. Для публики это было шоком, но и восторгом.

Приятно оказалось наблюдать, как скромная официантка из первой части выросла в закаленную воительницу. Именно это и сделало ее одной из самых правдоподобных и крутых героинь в научной фантастике.

Другие версии Сары Коннор

В телесериале «Терминатор: Битва за будущее» Сару Коннор сыграла Лина Хиди. Здесь Джон Коннор — подросток. Проект закрыли после двух сезонов, хотя фанаты активно пытались его спасти.

Хиди создала верную канону героиню, показав новый этап ее жизни. Но ее Сара так и не достигло той силы, которую вложила в образ Линда Хэмилтон.

Следующей Сарой Коннор стала Эмилия Кларк. В фильме «Терминатор: Генезис» 2015 года судьба героини меняется: «хороший» Т-800 начинает защищать ее с 9 лет, готовя из нее бойца.

В итоге Коннор сразу предстает супергероиней. Как отмечает автор Дзен-канала «ShadowTavern», зрители так и не увидели настоящего развития персонажа и не сопереживали ей.

