Выбрали главного злодея «Первого отдела»: раздражает Брагина, а заодно и зрителей

Некоторые поклонники ещё осенью прошлого года надеялись увидеть новый сезон «Первого отдела». Но такие ожидания были, конечно, слишком оптимистичными.

Четвёртая часть сериала вышла только в феврале 2025 года, а создание целого нового блока для канала НТВ — процесс, который редко укладывается в срок меньше года.

Так что премьеру пятого сезона логичнее ждать либо предстоящей весной, либо уже в следующем телесезоне, то есть осенью. Впрочем, в сериале есть один персонаж, встречи с которым многие зрители, возможно, даже и не жаждут.

Михаил Шибанов в сериале «Первый отдел»

Михаил Шибанов — это не просто подполковник, а затем полковник полиции, возглавляющий особо важные расследования. Он лучший друг и правая рука Юрия Брагина, а его личная жизнь представляет собой клубок сложных отношений и неоднозначных решений.

Однако поклонников сериала раздражает в нём совсем не служебное рвение или любовные перипетии.

Зрители о Михаиле Шибанове

По мнению зрителей, с каждым новым сезоном персонаж Михаила Шибанова становится всё более грубым и неприятным. Его манера общения в кадре часто переходит в откровенное хамство и постоянные, не всегда обоснованные придирки.

Особенно сильно эта резкость направлена на его коллегу и друга Брагина. Поклонники сериала скептически оценивают шансы на изменения и считают, что в предстоящем пятом сезоне герой вряд ли станет добрее или тактичнее.

«Прекрасных актеров выбрали в этот сериал, особенно Колесников нравится, Жарков ничего, но как персонаж Шибанов очень раздражает», «Лично меня раздражает Шибанов, чрезмерная грубость, бесцеремонность, вспышки гнева отталкивают от него, как только его терпит Брагин», «Первые 3 сезона смотрела на одном дыхании...А вот 4-й не зашёл...Хамство Шибанова зашкаливает», — отметили комментаторы.

