В Сети наконец заступились за Жанну Аркадьевну из «Моей прекрасной няни»: «Все как в жизни, длина юбки решает»

В российских сериалах обычно сразу понятно, кто хороший, а кто плохой — граница между героями и злодеями проведена чётко, и зрителям не приходится гадать. Но со временем некоторые персонажи начинают казаться не такими уж однозначными.

Вспомнить хотя бы «Мою прекрасную няню» — там главной интриганкой была Жанна Аркадьевна, которая откровенно травила героиню Заворотнюк и строила козни, чтобы привлечь внимание Шаталина. Шумная и вздорная блондинка вызывала у поклонников ситкома искреннюю неприязнь, и мало кто сомневался, что она воплощает чистое зло.

Но спустя годы зрители вдруг взглянули на Жанну Аркадьевну совсем иначе и даже прониклись к ней симпатией. В интернете всё чаще пишут, что эта яркая блондинка на самом деле была настоящим профессионалом и тянула на себе всю компанию Шаталина, прикрывая его промахи и решая рабочие проблемы. В ответ же она получала только колкости от начальника и откровенную агрессию от дворецкого Константина.