Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи В Сети наконец заступились за Жанну Аркадьевну из «Моей прекрасной няни»: «Все как в жизни, длина юбки решает»

В Сети наконец заступились за Жанну Аркадьевну из «Моей прекрасной няни»: «Все как в жизни, длина юбки решает»

10 мая 2026 13:00
Кадр из сериала «Моя прекрасная няня»

По мнению зрителей, героиня заслуживает лучшего отношения.

В российских сериалах обычно сразу понятно, кто хороший, а кто плохой — граница между героями и злодеями проведена чётко, и зрителям не приходится гадать. Но со временем некоторые персонажи начинают казаться не такими уж однозначными.

Вспомнить хотя бы «Мою прекрасную няню» — там главной интриганкой была Жанна Аркадьевна, которая откровенно травила героиню Заворотнюк и строила козни, чтобы привлечь внимание Шаталина. Шумная и вздорная блондинка вызывала у поклонников ситкома искреннюю неприязнь, и мало кто сомневался, что она воплощает чистое зло.

Кадр из сериала «Моя прекрасная няня»

Но спустя годы зрители вдруг взглянули на Жанну Аркадьевну совсем иначе и даже прониклись к ней симпатией. В интернете всё чаще пишут, что эта яркая блондинка на самом деле была настоящим профессионалом и тянула на себе всю компанию Шаталина, прикрывая его промахи и решая рабочие проблемы. В ответ же она получала только колкости от начальника и откровенную агрессию от дворецкого Константина.

«Очень ее жалко, она безответно влюблена в Шаталина, а он повелся на вульгарную няню», «Образованная, стильная женщина против необразованной няни в короткой юбке, все как в жизни, длина юбки решает», — пишут в Сети.

Фото: Кадры из сериала «Моя прекрасная няня»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Пореченков мог и не стать Лёхой в «Агенте национальной безопасности»: за него всё решили женщины Пореченков мог и не стать Лёхой в «Агенте национальной безопасности»: за него всё решили женщины Читать дальше 11 мая 2026
Как «Великолепный век» устроил личную жизнь звезде «Пса»: эти «Сулейман» и «Хюррем» до сих пор вместе Как «Великолепный век» устроил личную жизнь звезде «Пса»: эти «Сулейман» и «Хюррем» до сих пор вместе Читать дальше 11 мая 2026
Звезда «Содержанок» рассказала, что происходило на съемках сцен 18+: в реальности от такого бы сбежал каждый мужчина Звезда «Содержанок» рассказала, что происходило на съемках сцен 18+: в реальности от такого бы сбежал каждый мужчина Читать дальше 10 мая 2026
Этот голливудский хит состоит из отсылок на советскую «Интердевочку»: а ведь Вивиан всегда кого-то напоминала Этот голливудский хит состоит из отсылок на советскую «Интердевочку»: а ведь Вивиан всегда кого-то напоминала Читать дальше 11 мая 2026
У Джеки Чана 147 фильмов, но ненавидит он лишь один: зрители тоже поставили боевику только 5,7 на IMDb У Джеки Чана 147 фильмов, но ненавидит он лишь один: зрители тоже поставили боевику только 5,7 на IMDb Читать дальше 11 мая 2026
Этот обидный ляп в «Сумерках» ставит под сомнение весь сюжет: кажется вампиры — не те, за кого себя выдавали Этот обидный ляп в «Сумерках» ставит под сомнение весь сюжет: кажется вампиры — не те, за кого себя выдавали Читать дальше 11 мая 2026
Цензоры лишились дара речи, увидев «Дело было в Пенькове»: эту пошлую сцену сразу потребовали вырезать Цензоры лишились дара речи, увидев «Дело было в Пенькове»: эту пошлую сцену сразу потребовали вырезать Читать дальше 10 мая 2026
Даже те, кто пересмотрел «Игру престолов» пять раз, это не заметили: что скрыли в прическе Дейенерис Даже те, кто пересмотрел «Игру престолов» пять раз, это не заметили: что скрыли в прическе Дейенерис Читать дальше 10 мая 2026
Роль Варлей в «Кавказской пленницы» чуть не привела к международному скандалу: пришлось вмешаться КГБ Роль Варлей в «Кавказской пленницы» чуть не привела к международному скандалу: пришлось вмешаться КГБ Читать дальше 9 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше