В Сеть утекли спойлеры к 3 сезону «Дома дракона», и фандом уже бунтует: такого «слива» Зеленых никто не ждал

До премьеры третьего сезона «Дома дракона» остаются считанные дни, а в сети уже появились подробные пересказы первых четырёх эпизодов. Если верить утечкам, поклонников Зелёных ждут далеко не самые приятные сюрпризы.

И дело здесь даже не в гибели персонажей. Судя по описаниям, многие зрители могут остаться недовольны тем, как сценаристы распорядились любимыми героями.

Зелёные постепенно превращаются в злодеев

Главная претензия, которая звучит практически во всех обсуждениях утечек, касается того, что команда Зелёных окончательно теряет моральную неоднозначность.

Особенно достаётся Кристону Колю. Согласно слитой информации, после прибытия в Харренхолл он окончательно погружается в отчаяние и начинает отвечать на сопротивление речных лордов откровенными зверствами. Среди самых шокирующих эпизодов называют сцену, где его люди оставляют у септы груду отрубленных рук.

Не лучше выглядит и армия Зелёных в целом. В пересказах первых серий солдаты Ормунда Хайтауэра и Кристона Коля представлены практически исключительно как жестокие захватчики.

Если это действительно окажется правдой, многие поклонники книг наверняка снова обвинят сценаристов в том, что они слишком явно делят персонажей на хороших и плохих.

Что сделали с Алисентой и Хелейной

Но сильнее всего фанатов, похоже, возмутила линия Алисенты. Судя по утечкам, бывшая королева-мать теперь фактически становится советницей Рейниры. Более того, многие события вокруг неё снова используются прежде всего для развития сюжета Чёрных.

Не меньше вопросов вызывает и Хелейна. Если верить инсайдерам, её персонаж окончательно лишается самостоятельности. При этом зрителям неожиданно сообщат, что она беременна, причём ещё со времён второго сезона.

Поклонники уже задаются вопросом: если беременность действительно существовала так давно, почему сериал ни разу даже не намекнул на это раньше?

Неожиданный фаворит сезона

Самое любопытное, что на фоне всех этих событий неожиданным победителем первых серий может оказаться Эйгон. По словам людей, якобы посмотревших новые эпизоды, именно он выглядит наиболее человечным персонажем среди Зелёных.

Особенно эмоциональной называют сцену с Санфайером. Согласно утечке, Эйгон обнаруживает своего дракона неподвижным и считает его погибшим. И только во время прощальной речи Санфайер подаёт признаки жизни.

Если этот момент действительно вошёл в сериал, он вполне может стать одной из самых сильных сцен первой половины сезона.

Почему фанаты уже говорят о возможном скандале

Конечно, любые утечки стоит воспринимать с осторожностью. До официальной премьеры невозможно понять, насколько пересказы соответствуют тому, что зрители увидят на экране. Однако если большая часть описанного окажется правдой, Райана Кондала ждёт непростой разговор с аудиторией.

После второго сезона многие поклонники уже обвиняли сценаристов в том, что они слишком сильно смещают акценты в пользу Чёрных. Новые утечки лишь усиливают эти опасения.

Поэтому сейчас главный вопрос звучит очень просто: действительно ли сериал покажет историю такой, какой её описывают инсайдеры, или же большая часть возмущения окажется преждевременной. Ответ мы узнаем совсем скоро.