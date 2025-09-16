В Сеть слили сюжет «Холодного сердца 3»: теперь взбудораженные фанаты обсуждают ребенка Анны и Кристоффа

А может это будет не ребенок, а какой-то дальний родственник.

Франшиза Disney «Холодное сердце» снова оказалась в центре внимания. В Сети появилось возможное описание третьей части, и фанаты уже обсуждают, что на этот раз ждет Анну, Кристоффа и Эльзу. Кажется, впереди зрителей ждет не просто продолжение, а настоящая семейная сага с элементами магического приключения.

Свадьба, о которой намекнули ещё во второй части

В финале «Холодного сердца 2» Кристофф сделал предложение Анне, и теперь, по информации, появившейся на конференции Disney в Шанхае, зрители действительно станут свидетелями королевской свадьбы.

В синопсисе говорится, что это будет «свадьба столетия в Эренделле», а вместе с ней героев ждет новое путешествие. На торжество прибудет и Эльза, которая давно живет в Зачарованном лесу.

Новый член королевской семьи

Самая интригующая деталь — в истории появится «кто-то новый». Это может быть давно потерянный родственник, способный перевернуть представление о прошлом Эренделла, или же ребенок Анны и Кристоффа.

Если это действительно так, создателям придется использовать скачок во времени, что станет для Disney необычным решением, пишет Soyuz.

Успех, который невозможно игнорировать

Франшиза «Холодное сердце» давно стала золотой жилой компании. Первая часть в 2013 году собрала в прокате 1,33 миллиарда долларов, вторая в 2019-м превзошла результат и заработала 1,45 миллиарда.

При бюджете в 150 миллионов это грандиозный успех, поэтому неудивительно, что режиссеры Дженнифер Ли и Марк Смит возвращаются к истории. Более того, уже подтвержден и четвертый фильм.

Когда ждать премьеру

Мировая премьера «Холодного сердца 3» назначена на 24 ноября 2027 года. Перед ним Disney и Pixar выпустят пятую «Историю игрушек» — она выйдет 19 июня 2026-го. Судя по тому, какой интерес вызывает даже предварительный синопсис, новый фильм о сестрах Эренделла обещает стать главным событием для студии и для зрителей во всем мире.

