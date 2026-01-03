Куда пропал Котов из «Следа»? Актера знали как капитана полиции, а в реальности он получил условный срок и потерял работу

Сериал «След» стал звездным часом для Андрея Лаврова, превратив его образ капитана Котова в одного из самых узнаваемых на российском телевидении. Однако за громкой экранной славой последовала незавидная реальная участь.

Актер оказался в центре масштабного скандала, навсегда изменившего его жизнь и карьеру.

Карьера Андрея Лаврова

Его кинодебют состоялся в картине «Чёрный ворон». Но подлинная, всенародная известность настигла Андрея Лаврова в 2007 году, когда на телеэкраны вышел первый эпизод процедурала «След».

Созданный им образ следователя Котова оказался настолько цельным, достоверным и живым, что многие зрители были убеждены, что на экране — настоящий оперативник.

Скандал с Андреем Лавровым

В 2021 году жизнь актёра, который воплощал играл на экране образ идеального следователя, резко пошла по другому сценарию. Он в нетрезвом виде и с ножом в руках совершил нападение на сотрудника полиции. Его оппонент смог избежать серьёзных последствий, успев укрыться в случайно проезжавшей мимо машине.

Для самого Лаврова этот поступок имел последствия. Ему было предъявлено обвинение в угрозе убийством, и суд назначил наказание в виде двух лет условного лишения свободы.

На весь период испытательного срока актёр полностью ушёл из профессии. Он начал изготавливать и продавать через соцсети кожаные браслеты с натуральными камнями.

Его возвращение на экраны состоялось лишь в 2023 году, однако оно уже не имеет ничего общего с прежней звёздной карьерой. Сейчас Андрей Лавров появляется лишь в эпизодических и очень незначительных ролях.

