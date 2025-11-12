Меню
Киноафиша Статьи В сериале назвали диагноз, но не объяснили, почему Шерлок гениален: а психолог Розенберг для «Киноафиши» разложила все по полочкам

В сериале назвали диагноз, но не объяснили, почему Шерлок гениален: а психолог Розенберг для «Киноафиши» разложила все по полочкам

12 ноября 2025 14:15
Кадр из сериала «Шерлок»

Так понимать гения намного проще.

Британский сериал «Шерлок» познакомил зрителей с современной версией знаменитого сыщика. Но то, каким порой казался сам Шерлок, пугало даже преданных фанатов.

Серия с полным погружением в наркотическую зависимость, намеки на маниакальное увлечения убийствами, отсутствие эмпатии… Сам детектив гордо называл себя «высокоактивным социопатом».

Но что это? Болезнь или просто особенность характера? Опасны ли такие люди для общества? Редакция «Киноафиши» обратилась к психологу Любови Розенберг, чтобы узнать ответы на эти вопросы.

Что это за диагноз — высокоактивный социопат?

Кадр из сериала «Шерлок»

Любовь Розенберг объяснила, что в разных направлениях психотерапии и психиатрии эти особенности личности классифицируются по-разному. Например, в гештальт-терапии диагноза «высокоактивный социопат» нет.

Но в жизни такие люди встречаются довольно часто.

«Это интроверты, социопаты, все люди, которые не любят толпу и не любят общаться с людьми. Но при этом они становятся медийными личностями, например, блогерами. И вот на таком контрасте люди развиваются и преодолевают свои страхи и ограничения. Там, где страх, и есть точка их развития», — объясняет эксперт.

Какой диагноз у Шерлока?

Кадр из сериала «Шерлок»

Психолог отметила, что Шерлок как раз вписывается в классическое представление «высокоактивного социопата». Это можно определить по нескольким признакам.

«Он очень статичен. Его социофобия проявляется в том, что он любит свой дом, у него одна домработница, у него очень мало друзей, он закрытый человек. При этом его увлекает все новое, то, что вызывает у него интерес, ведет к профессиональному развитию», — охарактеризовала его эксперт.

И именно эта особенность позволила Шерлоку стать гениальным детективом.

«Все легкие расстройства аутистического спектра показательны в линейном целеполагании. То есть уперся во что-то одно и в этой сфере развиваешься. У Шерлока это — его метод дедукции, который он применял везде. Это помогало ему чувствовать себя живым», — подчеркнула психолог.

Есть ли опасность в жизни?

Несмотря на то, что в сериале Шерлок показан крайне нестабильным и слегка даже опасным человеком, в жизни он не причинил бы никому вреда. Даже его зависимость от запрещенных препаратов — лишь способ расслабиться и выйти из зоны комфорта.

Может быть, он и не самый хороший друг, а для отношений вообще непригоден, но маньяком точно не стал бы.

Ранее мы писали: Пересилив себя, включила 4 сезон «Ведьмака»: Геральт с лицом Хемсворта не так уж плох, но в сериале есть другие проблемы.

Фото: Кадр из сериала «Шерлок»
Анастасия Луковникова
