В сериале «Гарри Поттер» зрители точно не хотят видеть эти 5 сцен: с ужасом вспоминают «Ты положил своё имя в Кубок огня?!»

16 декабря 2025 21:31
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня»

Многие моменты из фильмов стали мемами.

Перезапуск «Гарри Поттера» от HBO ещё даже не вышел, а фанаты уже на старте мысленно делят сцены на две категории: «обязательно вернуть» и «пожалуйста, больше никогда». Потому что при всей любви к фильмам в них хватало моментов, которые либо искажали характеры, либо ломали логику истории. Вот пять сцен и решений, которые в новой версии видеть совсем не хочется — и на то есть очень конкретные причины.

Танец Гарри и Гермионы в палатке

Одна из самых спорных сцен всей франшизы. В книге между Гарри и Гермионой — крепкая, почти родственная связь, но без малейшего романтического подтекста. Танец в палатке добавил лишнюю двусмысленность и будто бы стёр Рона из эмоционального центра истории. В сериале HBO куда честнее показать усталость, страх и отчаяние героев без намёков, которые подрывают саму идею Золотого трио.

Рон как вечная шутка, а не равноправный герой

Это даже не одна сцена, а системная проблема фильмов. Книжный Рон — живой, сложный, иногда резкий, но смелый и преданный до конца. В экранизациях его слишком часто превращали в комического спутника, отдавая важные реплики и умные решения Гермионе. Перезапуск — идеальный шанс вернуть Рону его роль сердца команды, а не персонажа «для реакции».

Сожжённая Нора

Экшен ради экшена — худший вид магии. Нападение Пожирателей смерти на дом Уизли выглядит эффектно, но не имеет никаких последствий и ломает внутреннюю логику мира. В книге Нора — символ уюта, защиты и семьи, а в фильме её разрушают, а потом делают вид, что ничего не случилось. В сериале HBO этот эпизод абсолютно не нужен.

Неловкий роман Гарри и Джинни

Фильмы умудрились превратить одну из самых естественных книжных пар в цепочку awkward-сцен. Джинни на экране получилась зажатой и почти без характера, тогда как в книгах она уверенная, дерзкая и яркая. Их отношения в кино выглядели вынужденными, а не прожитыми. В новой версии хочется увидеть нормальную химию, юмор и рост чувств, а не роман «потому что так надо».

Кричащий Дамблдор и легендарное «Ты положил своё имя в Кубок огня?!»

Тот самый момент, который стал мемом, но разрушил образ персонажа. В книге Дамблдор спокоен, наблюдателен и безоговорочно доверяет Гарри. В фильме он орёт, трясёт его и выглядит подозрительным. Для сериала HBO куда важнее вернуть Дамблдору тихую, тревожную мудрость — ту, от которой становится не по себе без повышенного голоса.

Перезапуск от HBO — редкий шанс не просто переснять знакомую историю, а исправить ошибки, которые тянутся за франшизой годами. Если создатели будут уважать характеры и логику мира, а не гнаться за эффектными, но пустыми сценами, у новой версии есть все шансы стать самой точной экранизацией «Гарри Поттера».

Ранее мы писали: Астрофизик посмотрел 9 научно-фантастических проектов и выделил только один: и это хит от Prime Video на 6 сезонов.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
