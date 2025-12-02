Геймеры догадываются, какая концовка будет у сериала «Фоллаут»: вариантов множество, но выбрать придется один

Старт второго сезона «Фоллаута» уже почти наступил, и поклонники культовой игры «Fallout: New Vegas» ломают голову над одним вопросом: какой же из многочисленных финалов игры авторы сериала выберут за основу? Оказывается, ответ прост — никакой.

Создатели экранизации пошли своим путём. Но геймеры уверены: их просто водят за нос, сохраняя интригу.

Финал «Фоллаута»

Актёр Аарон Мотен, играющий Максимуса, пролил свет на один из главных вопросов о втором сезоне. Он объяснил, что в мире сериала никто не был объявлен абсолютным победителем в битве за Нью-Вегас. По его словам, «история в Пустоши пишется тем, кто её пишет» — спустя годы после игры каждая фракция может считать себя вышедшей на первое место.

Ярче всего этот подход проявляется в сцене между Люси и Гулем, где герои сталкиваются с группой, уверенной в своей победе. Но Гуль смотрит на это иначе — и именно в таких диалогах сериал избегает жёсткого выбора одного канона, уважая решения каждого игрока.

Концовки «Фоллаута»

Несмотря на заверения, что сериал не будет строго следовать канону игры, многие фанаты заметили интересную деталь. Мистер Хаус, который в трёх из четырёх концовок игры «New Vegas» погибает, в сериале жив, здоров и активно появляется в промо второго сезона.

Это наводит на мысль, что создатели взяли за основу тот финал, где армия секьюритронов побеждает, обеспечивая Нью-Вегасу относительную стабильность.

Получается, что авторы могли выбрать одну из конкретных побед — правда, не ту, которую ждали многие игроки. Проверить эту теорию или убедиться, что сериал ловко обошёл все концовки, мы сможем уже 17 декабря, когда на экраны выйдет долгожданное продолжение.

