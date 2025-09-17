Меню
Киноафиша Статьи В семейке Аддамс во 2 сезоне заменили актера, а никто даже не заметил: а ведь он часто мелькал на экране

17 сентября 2025 18:37
Кадр из сериала «Уэнсдэй»

Вот что значит грамотный подбор актеров!

Netflix вернул «Уэнсдей» 6 августа со вторым сезоном, и вместе с расследованиями главной героини зрителей ждали и новые открытия. Но мало кто обратил внимание: один из ключевых членов семьи Аддамс был заменён другим актёром. Речь идёт о Ларче — молчаливом гиганте и верном дворецком.

Если в первом сезоне его играл Джордж Бурча, то во втором к роли подключили Йонаса Суотамо — бывшего баскетболиста и исполнителя роли Чубакки в «Звёздных войнах». Благодаря росту (211 см) и пластике актёра замена прошла почти незаметно даже для преданных фанатов.

Почему ушёл Джордж Бурча

Весной 2024 года актёр сообщил в социальных сетях, что покидает проект. Причины не были связаны с конфликтами или деньгами: он принял предложение сняться в румынской фантастической комедии «Василе и Навета: пришельцы». По его словам, выбор был личным, а «Уэнсдей» он продолжает поддерживать.

Ларч во втором сезоне

Если в первом сезоне он появлялся лишь эпизодически, то во втором Ларч получил больше экранного времени — целых шесть серий против трёх ранее. Правда, его роль осталась второстепенной: Ларч по-прежнему молчит, ворчит и терпеливо сопровождает семью Аддамс.

Но теперь образ кажется более органичным и даже ближе к оригинальному сериалу 1960-х, где он был настоящим другом Уэнсдей.

Как восприняли замену

Фанаты почти не заметили подмены: Суотамо удалось сохранить атмосферность персонажа. Более того, некоторые критики отметили, что именно его версия Лёрча выглядит более цельной и выразительной.

Даже Дженна Ортега в интервью призналась, что выбрала бы Ларча в качестве спутника, а не Вещь, подчеркнув:

«Все к нему несправедливо относятся, а он преданный и добрый».

Что дальше

Второй сезон не раскрыл тайну происхождения Ларча, хотя фанаты строят теории: от бегства из психиатрической лечебницы (как в анимационном фильме 2009 года) до связи с магией Невермора. Но очевидно одно: теперь, когда Netflix подтвердил третий сезон, у персонажа есть шанс выйти из тени и занять более важное место в истории.

Фото: Кадр из сериала «Уэнсдэй»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
