В семье «Трех котов» Мама-Кошка чай готовит только по этому рецепту: идеальный напиток для зимних вечеров

27 ноября 2025 16:11
Кадр из сериала «Три кота»

Попробуйте и вы на своей кухне повторить этот шедевр.

Иногда самый правильный рецепт — тот, что приходит не из толстых кулинарных книг, а прямо из мультяшной кухни. В мире «Трёх котов», где любое приключение заканчивается дружным «Миу-Миу-Миу-Миу!», даже обычный чай превращается в маленькое чудо. Тёплый, ароматный, яблочно-грушевый — такой напиток будто создан для осенних вечеров, когда хочется не просто согреться, а почувствовать себя героем уютной серии.

Что понадобится

Коты никогда не усложняют рецепты — только лучшее и по чуть-чуть. Вот полный список:

  • яблоко — 1 шт.
  • груша — 1 шт.
  • апельсин — ½ шт.
  • палочка корицы — 1 шт.
  • ваниль — щепотка (или пара капель ванильного экстракта)
  • вода — 1 л
  • мёд — по вкусу

Набор простой, но вместе он даёт тот самый «мультяшный» аромат, от которого на кухне становится светлее.

Как готовят этот чай Карамелька, Коржик и Компот

Секрет — в лёгкости. Никакой спешки, только удовольствие.

Сначала котята аккуратно нарезают яблоко, грушу и половинку апельсина тонкими дольками — прямо такими, какие удобно ловить ложечкой из кружки. Потом в кастрюле кипятят воду и отправляют туда фрукты, корицу и щепотку ванили. На слабом огне чай тихонько томится 10–15 минут, наполняя кухню запахом праздника.

Осталось только дать ему настояться ещё пару минут, процедить и подсластить мёдом — столько, сколько подсказывает настроение.

И почему этот чай такой удачный

Потому что он работает как мини-релакс: сладость яблока, мягкость груши, яркая цитрусовая искра от апельсина и тёплая корица, без которой ни один уютный напиток не станет по-настоящему зимним. А ваниль здесь — как последняя нотка в песенке Карамельки: тихая, но волшебная.

Этот чай будто создан для того, чтобы пить его вдвоём, втроём или целой котосемьёй — с печеньем, пледом и хорошей серией.

Миу-Миу-Миу-Миу — и чай готов!

Ранее мы писали: Мама-Кошка в мультике «Три кота» готовит овощной крем-суп только так: идеальный обед для промозглой осени.

Фото: Кадр из сериала «Три кота»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
