В саркофаге Хюррем спустя сотни лет нашли странный предмет: историки ломали голову, но ответа так и не нашли

Имя Хюррем-султан — это не просто страница истории Османской империи, а сплошной клубок мифов, интриг и домыслов. Любимая женщина Сулеймана Великолепного, бывшая рабыня, ставшая законной женой султана, до сих пор будоражит умы — и не только сценаристов «Великолепного века». Один из самых загадочных эпизодов связан с её усыпальницей.

Что известно о смерти Хюррем

Точная дата смерти Хюррем-султан до сих пор остаётся предметом споров. Чаще всего называют 15 апреля 1558 года. На тот момент ей было около 56 лет — возраст по тем временам немалый. Историки сходятся в одном: она долго и тяжело болела, а Сулейман почти не отходил от её постели. Для правителя, привыкшего к войнам и походам, это был редкий жест личной привязанности.

Почему гробницу всё же открыли

Эксгумация останков в Османской традиции — табу. Поэтому речь шла не о вскрытии захоронения, а о реставрации саркофага. Когда специалисты получили разрешение на работы, никто не ожидал находки, которая вызовет столько вопросов.

Платок, который не должен был сохраниться

Внутри усыпальницы был обнаружен изысканный платок, украшенный тончайшей вышивкой. И вот здесь начинается самое странное. Ткань за почти пять веков не утратила цвета, не рассыпалась и выглядела так, словно её положили туда совсем недавно. Для историков и реставраторов это стало настоящим шоком: органические материалы обычно не переживают такого срока без серьёзных повреждений.

Кому он принадлежал на самом деле

Однозначного ответа нет. Одни исследователи считают, что платок мог принадлежать самой Хюррем — как личная вещь, положенная в гробницу. Другие осторожно предполагают, что это могла быть реликвия, связанная с её дочерью или поздними церемониями. Самая скандальная версия — платок якобы подбросили сами реставраторы, чтобы привлечь внимание к своей работе. Доказательств этому нет, но сомнения остались.

Почему эта находка так важна

История с платком лишь подчёркивает, насколько образ Хюррем-султан остаётся полулегендарным. Даже спустя столетия она будто ускользает от окончательных ответов, оставляя после себя больше загадок, чем фактов. И, возможно, именно поэтому Хюррем до сих пор воспринимается не только как историческая фигура, но и как символ — женщины, сумевшей изменить ход имперской истории и не раствориться во времени.

