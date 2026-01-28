В «Рыцаре Семи Королевств» мы не увидим ни драконов, ни эпичных боев: объясняю, почему это — не экономия HBO

Это не ошибка режиссера, а важная часть истории Вестероса.

Если после «Дома дракона» включить «Рыцаря Семи Королевств», отсутствие драконов бросается в глаза сразу. Ни Бейлор, ни Маэкар, ни Эйрион Таргариены не появляются верхом на огнедышащих чудовищах — для этого времени это уже норма. К моменту событий сериала драконы считаются вымершими почти 150 лет.

Танец драконов, который всё сломал

Ключ к исчезновению драконов — гражданская война Таргариенов, известная как Танец драконов. Именно её показывает «Дом дракона»: Рейнира и Эйгон II использовали драконов как оружие друг против друга. До начала войны в Вестеросе насчитывалось около 20 живых драконов, включая диких. После — осталось всего четыре.

Большинство погибли либо в боях, либо во время штурма Драконьего логова в Королевской Гавани, когда жители города взбунтовались. Для мира это стало точкой невозврата.

Последний дракон и конец эпохи

После войны Таргариены пытались возродить драконов, но безуспешно. Яйца не вылуплялись, а детёныши рождались слабыми и быстро умирали. Последний дракон появился в 153 году от Завоевания — за 56 лет до событий «Рыцаря Семи Королевств».

Ходили слухи, что король Эйгон III отравил его из-за детской травмы, а по другой теории — к гибели драконов приложили руку мейстеры, ненавидевшие магию. Подтверждений нет, но факт остаётся фактом: эпоха огня закончилась.

Мир без магии

Для рыцаря Дункана и людей его поколения драконы — почти сказка. Но для Таргариенов их исчезновение стало началом упадка. Без драконов они потеряли ореол богов, а вместе с ним — абсолютную власть. И именно этот долгий путь к краху мы и наблюдаем, зная, чем всё закончится в «Игре престолов».

