Русский English
Русский перевод не совсем верен: у названия блокбастера «Проект "Аве Мария"» сразу три значения

10 апреля 2026 16:40
Кадр из фильма «Проект "Конец света"»

Все они имеют отношение к сюжету.

Фантастический блокбастер «Проект "Конец света"» стартовал в прокате с результатом 140,9 миллиона долларов за первый уик-энд. Это самый успешный дебют 2026 года, и зрительский интерес к картине пока не идёт на спад.

Но мало кто знает: в России фильм известен под названием, отличным от того, под которым его увидел весь мир. За рубежом прокатчики сохранили оригинальный тайтл — «Проект "Аве Мария"». Именно так называется роман Энди Вейера, послуживший литературной основой ленты.

И с этим латинским словосочетанием связаны три неочевидные, но очень интересные трактовки.

Во-первых, это католическая молитва «Радуйся, Мария». В контексте сюжета она символизирует последнюю, почти безнадёжную надежду на спасение человечества.

Кадр из фильма «Проект "Конец света"»

Во-вторых, Мария — мать Иисуса Христа, спасителя людей. Таким образом, название отсылает к обращению за помощью к высшим, сверхъестественным силам в моменты, когда собственных ресурсов катастрофически не хватает.

И в-третьих, в футболе «Hail Mary pass» («пас Аве Марии») — редкий, отчаянный бросок на последних секундах матча. Его делают, когда игра уже практически проиграна, и остаётся только молиться о чуде.

Именно в такой ситуации оказываются герои фильма: наука бессильна, расчёты рушатся, и остаётся лишь уповать на чудо. Поэтому оригинальное название ёмко передаёт суть — в отличие от российского.

Светлана Левкина
«Проект "Конец света"» с Гослингом неслучайно взорвал прокат: 3 причины, почему фильм был обречен стать хитом «Проект "Конец света"» с Гослингом неслучайно взорвал прокат: 3 причины, почему фильм был обречен стать хитом Читать дальше 9 апреля 2026
Кто сильнее — Галадриэль или Саурон? У Толкина был ответ, но Питер Джексон в «Хоббите» намекнул на правду Кто сильнее — Галадриэль или Саурон? У Толкина был ответ, но Питер Джексон в «Хоббите» намекнул на правду Читать дальше 10 апреля 2026
Настоящее имя Росомахи не помнят даже фанаты Marvel: почему его называли Логан Настоящее имя Росомахи не помнят даже фанаты Marvel: почему его называли Логан Читать дальше 10 апреля 2026
Этот ляп из «Назад в будущее» до сих пор бесит придирчивых зрителей: откуда Марти взял фен в 1950-е Этот ляп из «Назад в будущее» до сих пор бесит придирчивых зрителей: откуда Марти взял фен в 1950-е Читать дальше 10 апреля 2026
В продолжении «Острых козырьков» заменят главную звезду: кто сыграет Шелби теперь В продолжении «Острых козырьков» заменят главную звезду: кто сыграет Шелби теперь Читать дальше 10 апреля 2026
Новый боевик с Крисом Хемсвортом провалился в кино, зато стал №1 на стриминге: 89% от критиков на RT Новый боевик с Крисом Хемсвортом провалился в кино, зато стал №1 на стриминге: 89% от критиков на RT Читать дальше 10 апреля 2026
Фанаты яростно спорят и сейчас: даже Толкин не понимал до конца, про какие «Две крепости» идет речь Фанаты яростно спорят и сейчас: даже Толкин не понимал до конца, про какие «Две крепости» идет речь Читать дальше 8 апреля 2026
В книге все было иначе: чем закончился «Терминатор 2» на самом деле — настоящий финал намного сильнее В книге все было иначе: чем закончился «Терминатор 2» на самом деле — настоящий финал намного сильнее Читать дальше 8 апреля 2026
В российском «Побеге из Шоушенка» блистал Абдулов: увидите раз — и точно не забудете В российском «Побеге из Шоушенка» блистал Абдулов: увидите раз — и точно не забудете Читать дальше 11 апреля 2026
