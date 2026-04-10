Русский перевод не совсем верен: у названия блокбастера «Проект "Аве Мария"» сразу три значения

Все они имеют отношение к сюжету.

Фантастический блокбастер «Проект "Конец света"» стартовал в прокате с результатом 140,9 миллиона долларов за первый уик-энд. Это самый успешный дебют 2026 года, и зрительский интерес к картине пока не идёт на спад.

Но мало кто знает: в России фильм известен под названием, отличным от того, под которым его увидел весь мир. За рубежом прокатчики сохранили оригинальный тайтл — «Проект "Аве Мария"». Именно так называется роман Энди Вейера, послуживший литературной основой ленты.

И с этим латинским словосочетанием связаны три неочевидные, но очень интересные трактовки.

Во-первых, это католическая молитва «Радуйся, Мария». В контексте сюжета она символизирует последнюю, почти безнадёжную надежду на спасение человечества.

Во-вторых, Мария — мать Иисуса Христа, спасителя людей. Таким образом, название отсылает к обращению за помощью к высшим, сверхъестественным силам в моменты, когда собственных ресурсов катастрофически не хватает.

И в-третьих, в футболе «Hail Mary pass» («пас Аве Марии») — редкий, отчаянный бросок на последних секундах матча. Его делают, когда игра уже практически проиграна, и остаётся только молиться о чуде.

Именно в такой ситуации оказываются герои фильма: наука бессильна, расчёты рушатся, и остаётся лишь уповать на чудо. Поэтому оригинальное название ёмко передаёт суть — в отличие от российского.