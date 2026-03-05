В России запретили: что приготовили создатели нового «Нюрнберга» с Расселом Кроу

Что ждать от нового проекта о самом знаменитом процессе в мире?

Министерство культуры отказало выдать прокатное удостоверение исторической драме «Нюрнберг», премьера которой была намечена на 19 марта. Ведомство объяснило решение ссылкой на подпункт з пункта 19 Порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения, где закреплена возможность отказа в случаях, установленных федеральными законами.

События картины разворачиваются в 1945 году. По сюжету американский психиатр Дуглас Келли в исполнении Рами Малека проводит серию бесед с рейхсмаршалом Германом Герином, роль которого исполнил Рассел Кроу; Келли рассчитывал выявить особенности психики высокопоставленного преступника, но в процессе с Герингом произошло сближение.

Фильм основан на книге Джека Эль-Хаи «Нацист и психиатр» (2014). Режисером и сценаристом ленты стал Джеймс Вандербилт, ранее работавший над «Зодиаком». В актерском составе также значятся Майкл Шеннон, Лео Вудалл, Ричард Э. Грант и другие.

Мировая премьера состоялась в сентябре на кинофестивале в Торонто; критики восприняли картину благоприятно — на Rotten Tomatoes у нее 71%. Лично я успела посмотреть трейлth и, конечно, для Кроу роль Геринга станет исторической. Такого в его фильмографии точно не было.