Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В России запретили: что приготовили создатели нового «Нюрнберга» с Расселом Кроу

В России запретили: что приготовили создатели нового «Нюрнберга» с Расселом Кроу

5 марта 2026 13:46
Кадр из фильма «Нюрнберг»

Что ждать от нового проекта о самом знаменитом процессе в мире? 

Министерство культуры отказало выдать прокатное удостоверение исторической драме «Нюрнберг», премьера которой была намечена на 19 марта. Ведомство объяснило решение ссылкой на подпункт з пункта 19 Порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения, где закреплена возможность отказа в случаях, установленных федеральными законами.

События картины разворачиваются в 1945 году. По сюжету американский психиатр Дуглас Келли в исполнении Рами Малека проводит серию бесед с рейхсмаршалом Германом Герином, роль которого исполнил Рассел Кроу; Келли рассчитывал выявить особенности психики высокопоставленного преступника, но в процессе с Герингом произошло сближение.

Фильм основан на книге Джека Эль-Хаи «Нацист и психиатр» (2014). Режисером и сценаристом ленты стал Джеймс Вандербилт, ранее работавший над «Зодиаком». В актерском составе также значятся Майкл Шеннон, Лео Вудалл, Ричард Э. Грант и другие.

Мировая премьера состоялась в сентябре на кинофестивале в Торонто; критики восприняли картину благоприятно — на Rotten Tomatoes у нее 71%. Лично я успела посмотреть трейлth и, конечно, для Кроу роль Геринга станет исторической. Такого в его фильмографии точно не было.

Фото: Кадр из фильма «Нюрнберг»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Сны при температуре 40: звезда сериала «Чужой: Земля» отправляется в Вестерос и присоединяется к «Рыцарю Семи Королевств» Сны при температуре 40: звезда сериала «Чужой: Земля» отправляется в Вестерос и присоединяется к «Рыцарю Семи Королевств» Читать дальше 6 марта 2026
28 млн просмотров за неделю: «Бриджертоны» снова возглавили Netflix, но кто занял второе место с 9,9 млн? 28 млн просмотров за неделю: «Бриджертоны» снова возглавили Netflix, но кто занял второе место с 9,9 млн? Читать дальше 6 марта 2026
Представьте Шибанова или Семенова… но в юбке: Марина Федункив становится майором полиции в новой комедии ТНТ Представьте Шибанова или Семенова… но в юбке: Марина Федункив становится майором полиции в новой комедии ТНТ Читать дальше 6 марта 2026
«Держал в напряжении до конца»: Данил Стеклов из «Аутсорса» и «Трассы» назвал любимый российский сериал «Держал в напряжении до конца»: Данил Стеклов из «Аутсорса» и «Трассы» назвал любимый российский сериал Читать дальше 6 марта 2026
Рекордные рейтинги и шквал критики: как 5-й сезон «Первого отдела» превратил главный хит НТВ в самый спорный (и провальный) Рекордные рейтинги и шквал критики: как 5-й сезон «Первого отдела» превратил главный хит НТВ в самый спорный (и провальный) Читать дальше 6 марта 2026
Не только страшные русские в «Очень странных делах»: 3 культовых иностранных сериала про Россию Не только страшные русские в «Очень странных делах»: 3 культовых иностранных сериала про Россию Читать дальше 6 марта 2026
Алеша Корсак точно не был простаком: у кого из героев «Гардемаринов» оказались реальные прототипы Алеша Корсак точно не был простаком: у кого из героев «Гардемаринов» оказались реальные прототипы Читать дальше 6 марта 2026
28 млн просмотров и 1 место в топе Netflix: зрители не «отлипали» от новых «Бриджертонов» 28 млн просмотров и 1 место в топе Netflix: зрители не «отлипали» от новых «Бриджертонов» Читать дальше 5 марта 2026
За просмотром «Тайн следствия» и «Первого отдела» могли пропустить: 3 малоизвестных детектива с закрученным сюжетом, которые смотрятся на одном дыхании За просмотром «Тайн следствия» и «Первого отдела» могли пропустить: 3 малоизвестных детектива с закрученным сюжетом, которые смотрятся на одном дыхании Читать дальше 5 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше