В России выбрали самую популярную фэнтези-вселенную в кино: «Властелин колец» только на 2 месте — понимаем, в это сложно поверить

В России выбрали самую популярную фэнтези-вселенную в кино: «Властелин колец» только на 2 месте — понимаем, в это сложно поверить

24 декабря 2025 07:29
Кадр из фильма «Властелин колец: Две крепости»

Лидера мнений определили респонденты.  

Кажется, что волшебные миры, эпические битвы и древние пророчества должны были наскучить зрителям. Но фэнтези прочно удерживает своё место на экранах.

Главная магия фэнтези — в его безграничной свободе. Здесь драконы летают по небу, эльфы говорят на древних языках, а обычный школьник может оказаться избранным. Жанр предлагает не просто историю, а целые вселенные.

И среди них у зрителей есть свои любимчики.

Топ фэнтези

Проведённый онлайн-кинотеатром KION и сервисом подбора психологов опрос выявил бесспорного лидера топа несуществующих вселенных. Им стал магический мир «Гарри Поттера», который почти 43% респондентов назвали по-настоящему близким и важным для себя.

На второй строчке с заметным отрывом расположился «Властелин колец», набравший почти 24% голосов. Бронза в этом рейтинге досталась «Хроникам Нарнии», которые оказались важны для 9,5% участников.

Аналитики отмечают, что такая популярность миров фэнтези связана не только с ностальгическими воспоминаниями. Их сила — в столкновении добра со злом и, как правило, предсказуемом счастливом финале. Эта гармония и ясность создают у зрителей ощущение опоры и порядка, которое так часто не хватает в сложном и неоднозначном реальном мире.

Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

Почему любят фэнтези

Значительная часть участников опроса признались, что обращаются к фэнтези и фантастике не просто так. Для 27,6% респондентов эти жанры стали своего рода инструментом для заботы о себе — способом снизить стресс и на время отключиться от тревожных новостей.

По словам опрошенных, такие фильмы и сериалы работают как «информационный детокс». Они помогают справиться с перегрузкой, давая возможность погрузиться в другой, логичный и упорядоченный мир.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что автор «Властелина колец» на дух не переносил «Хроники Нарнии».

Фото: Кадры из фильмов «Гарри Поттер и философский камень» (2001), «Властелин колец: Две крепости» (2002)
Светлана Левкина
1 комментарий
