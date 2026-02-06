В Азии обожают «Машу и Медведя» настолько, что у них есть свой похожий мультфильм: вы могли его пропустить, а зря

Не секрет, что в Азии обожают мультсериал «Маша и Медведь». Главные герои так полюбились местным зрителям, что аниматоры сделали свой похожий проект. Он вышел более 10 лет назад в Южной Корее. Речь идет об анимации «Дуда и Дада».

О чем рассказывает

Главные герои — Дуда, маленький крот, и Дада, любопытная девочка. Вместе они познают мир и раскрывают тайны Неведанного Леса. Дада много путешествует на своем универсальном микроавтобусе и ездит по разным уголкам планеты. Дуда мечтает стать первым в мире кротом‑исследователем и большим путешественником.

Почему стоит посмотреть с детьми

Мультфильм помогает малышам знакомиться с природой, животными и явлениями в увлекательной форме. Анимация проекта красочная и очень детально прорисованная. В мультсериале много забавных ситуаций, которые развеселят ребенка. В сюжетах можно увидеть креативные изобретения, например, «Фея Уборки», созданная котёнком Скоттом. Русская версия заглавной композиции исполняется детским театром песни «ТАЛИСМАН». В сериале много и других забавных героев — птички Пагги и Пигги, бобр Кейбер.