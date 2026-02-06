Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В Азии обожают «Машу и Медведя» настолько, что у них есть свой похожий мультфильм: вы могли его пропустить, а зря

В Азии обожают «Машу и Медведя» настолько, что у них есть свой похожий мультфильм: вы могли его пропустить, а зря

6 февраля 2026 07:58
Кадр из мультфильма «Маша и Медведь», кадр из мультфильма «Дуда и Дада»

Нашим детям тоже может понравиться. 

Не секрет, что в Азии обожают мультсериал «Маша и Медведь». Главные герои так полюбились местным зрителям, что аниматоры сделали свой похожий проект. Он вышел более 10 лет назад в Южной Корее. Речь идет об анимации «Дуда и Дада».

О чем рассказывает

Главные герои — Дуда, маленький крот, и Дада, любопытная девочка. Вместе они познают мир и раскрывают тайны Неведанного Леса. Дада много путешествует на своем универсальном микроавтобусе и ездит по разным уголкам планеты. Дуда мечтает стать первым в мире кротом‑исследователем и большим путешественником.

Кадр из мультфильма «Дуда и Дада»

Почему стоит посмотреть с детьми

Мультфильм помогает малышам знакомиться с природой, животными и явлениями в увлекательной форме. Анимация проекта красочная и очень детально прорисованная. В мультсериале много забавных ситуаций, которые развеселят ребенка. В сюжетах можно увидеть креативные изобретения, например, «Фея Уборки», созданная котёнком Скоттом. Русская версия заглавной композиции исполняется детским театром песни «ТАЛИСМАН». В сериале много и других забавных героев — птички Пагги и Пигги, бобр Кейбер.

Фото: Кадр из мультфильма «Маша и Медведь», кадр из мультфильма «Дуда и Дада»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Вышел за 3 года до «Маши и Медведя»: есть мультфильм 2006 года с почти такой же хулиганистой героиней — тоже дает в лесу «огня» Вышел за 3 года до «Маши и Медведя»: есть мультфильм 2006 года с почти такой же хулиганистой героиней — тоже дает в лесу «огня» Читать дальше 7 февраля 2026
Дети только посмеются: в одной из лучших серий «Маши и медведя» нашли отсылки, которые поймут только взрослые Дети только посмеются: в одной из лучших серий «Маши и медведя» нашли отсылки, которые поймут только взрослые Читать дальше 7 февраля 2026
В «Маше и Медведе» нашли отсылку к Раневской, которую заметили единицы: удивительно, ведь эту серию посмотрели почти 240 млн человек В «Маше и Медведе» нашли отсылку к Раневской, которую заметили единицы: удивительно, ведь эту серию посмотрели почти 240 млн человек Читать дальше 7 февраля 2026
В этой серии «Маши и медведя» нет ничего смешного: 319 млн просмотров — и плакал точно каждый второй В этой серии «Маши и медведя» нет ничего смешного: 319 млн просмотров — и плакал точно каждый второй Читать дальше 5 февраля 2026
Понятна без перевода: только одну серию «Маши и Медведя» в Китае посмотрели 200 000 000 раз – в России не вошла даже в топ-50 Понятна без перевода: только одну серию «Маши и Медведя» в Китае посмотрели 200 000 000 раз – в России не вошла даже в топ-50 Читать дальше 3 февраля 2026
«Ох, ну мы и свиньи!»: вышла новая серия «Маши и Медведя» и она уже собрала 3 млн просмотров — что опять учудила девчонка? «Ох, ну мы и свиньи!»: вышла новая серия «Маши и Медведя» и она уже собрала 3 млн просмотров — что опять учудила девчонка? Читать дальше 3 февраля 2026
Готовится 15 минут и без духовки: то самое печенье из «Маша и Медведь», которым угощал Мишка Готовится 15 минут и без духовки: то самое печенье из «Маша и Медведь», которым угощал Мишка Читать дальше 2 февраля 2026
В «Трех котах» мама-кошка готовит Коржику, Карамельке и Компоту манную кашу без комочков и с секретным ингредиентом: вот рецепт В «Трех котах» мама-кошка готовит Коржику, Карамельке и Компоту манную кашу без комочков и с секретным ингредиентом: вот рецепт Читать дальше 7 февраля 2026
«Миу-пицца» из «Трех котов» дома получится вкуснее, чем в ресторане: рецепт идеальной закуски для Коржика, Компота и ваших детей «Миу-пицца» из «Трех котов» дома получится вкуснее, чем в ресторане: рецепт идеальной закуски для Коржика, Компота и ваших детей Читать дальше 7 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше