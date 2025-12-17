В России снимают свою «Нефть»: сериал с Васильевым авторы называют будущим хитом, а зрители — ремейком

Звезда «Невского» и «Хрустального» Антон Васильев продолжает пробовать себя в других жанрах. К примеру, сериал «Нефть», съемки в котором он уже начал, по духу напоминает комедию.

А опытные зрители удивились, зачем в России создают такой проект. Ведь многим известен еще норвежский сериал «Нефть», а значит сравнений не избежать.

Сюжет сериала «Нефть»

В центре сюжета — обычный водопроводчик Семён Плахов из города Шевелево. Его играет Антон Васильев.

Герой уже свыкся с мыслью, что большие деньги обойдут его стороной. Но одно небольшое землетрясение всё меняет.

Из-за подземных толчков его собственный колодец наполняется не водой, а нефтью. Не раздумывая долго, Семён решает освоить новое дело. Он начинает добывать, перерабатывать и продавать «чёрное золото».

Впервые за много лет у него появляется шанс изменить жизнь к лучшему. Водопроводчик клянётся сохранить семью и не дать жене подать на развод.

А главным его помощником в нефтяных делах становится местный чудак Ульян.

Детали сериала «Нефть»

Восьмисерийный проект собрал на своей площадке настоящих звёзд. Вместе с Антоном Васильевым в кадре появятся Иван Добронравов, Кристина Асмус, Андрей Максимов и другие известные актёры.

Продюсеры не скрывают уверенности в будущем успехе. Они считают «Нефть» потенциальным зрительским хитом.

Сериал, находящийся на стыке жанров, должен понравиться самой разной аудитории. А звёздный состав во главе с Васильевым — лучшее доказательство сильного сценария, покорившего всю съёмочную группу.

Впрочем, внимательные зрители уже нашли параллели в этом самом сюжете. Пользователи Сети вспомнили норвежский сериал с тем же названием. Его действие разворачивается в 1969 году, а жизнь маленького городка меняется после открытия крупнейшего нефтяного месторождения.

«Норвежская "Нефть" — шикарный сериал», «Есть же прекрасный норвежский сериал. Зачем такое же название, ведь будут сравнивать?», — отметили комментаторы.

Насколько российская «Нефть» будет похожа на норвежскую, узнаем в следующем году.

